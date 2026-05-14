Torneo Apertura 2026: así quedaron los cruces de las semifinales y cuándo se juegan Tras una intensa fase de cuartos de final, quedaron definidos los cuatro equipos que irán en busca del título. River Plate, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano son los grandes protagonistas que se medirán el próximo fin de semana.

El Torneo Apertura 2026 transita su etapa más emocionante y decisiva. Este miércoles se cerraron los cuartos de final y el certamen ya conoce a los cuatro semifinalistas que pelearán por un lugar en la gran final.

El camino de los clasificados

La acción comenzó el día martes con dos encuentros vibrantes que definieron la primera llave:

Belgrano se hizo fuerte en Córdoba y logró su pase de ronda tras eliminar a Unión con un sólido 2-0.

se hizo fuerte en Córdoba y logró su pase de ronda tras eliminar a Unión con un sólido 2-0. Argentinos Juniors, por su parte, tuvo que batallar como local en La Paternal y consiguió la clasificación al superar a Huracán por 1-0 en el tiempo suplementario.

El cuadro se completó durante la jornada del miércoles con los últimos dos clasificados:

Rosario Central protagonizó un duelo muy ajustado frente a Racing y se quedó con la victoria por 2-1 en el alargue, gracias a la aparición y el gol decisivo de Enzo Copetti.

protagonizó un duelo muy ajustado frente a Racing y se quedó con la victoria por 2-1 en el alargue, gracias a la aparición y el gol decisivo de Enzo Copetti. River Plate hizo valer su localía en el Monumental y derrotó a Gimnasia por 2-0, asegurando el último boleto disponible.

Los cruces y las sedes

Con los cuatro mejores equipos confirmados, las semifinales del Torneo Apertura quedaron diagramadas de la siguiente manera:

Argentinos Juniors vs. Belgrano . Sede: Estadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires).

Estadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires). River Plate vs. Rosario Central . Sede: Estadio Monumental (Buenos Aires).

¿Cuándo se disputan los encuentros?

A la espera de que la Liga Profesional emita el comunicado oficial con el cronograma detallado, está previsto que ambos partidos de semifinales se disputen el próximo fin de semana del 17 de mayo.

Para definir los días y horarios exactos, las autoridades del fútbol argentino deberán analizar y contemplar la agenda y los tiempos de descanso de los equipos involucrados que se encuentran disputando paralelamente sus respectivas copas internacionales. La confirmación oficial llegará en las próximas horas.