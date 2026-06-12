El gesto de dolor del “Dibu” Martínez en su primer entrenamiento sin vendaje El arquero marplatense evidenció molestias en un dedo de su mano derecha tras realizar una atajada durante la práctica. Pese a la preocupación inicial, el cuerpo técnico transmitió tranquilidad y el jugador completó los trabajos con normalidad.

La preparación de la Selección Argentina tuvo un momento de zozobra luego de que Emiliano “Dibu” Martínez protagonizara un evidente gesto de dolor durante la última sesión de entrenamiento. El hecho no pasó desapercibido para los presentes, ya que se trataba de su primera práctica sin el vendaje protector tras la lesión sufrida en uno de los dedos de su mano derecha.

La situación fue registrada por las cámaras apostadas en el predio mientras el arquero realizaba ejercicios específicos de su puesto junto al resto de los guardametas, bajo la atenta mirada del cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni.

La atajada que encendió las alarmas

El momento de mayor tensión se vivió durante una de las acciones de la práctica, cuando Martínez se estiró para desviar un remate utilizando justamente su mano derecha, la zona directamente afectada por la lesión. Tras concretar la atajada e impactar el balón, el marplatense no pudo ocultar una marcada mueca de dolor.

Durante los días previos, el arquero campeón del mundo había estado trabajando con un vendaje protector diseñado para resguardar el dedo lesionado. Su presentación en este último entrenamiento sin esa protección había sido interpretada en la previa como una señal sumamente positiva respecto a la evolución de su cuadro.

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Tranquilidad en el cuerpo técnico

A pesar del susto que generó la imagen, desde el entorno del seleccionado nacional decidieron mantener la calma. El cuerpo médico y técnico consideran que este tipo de molestias son lógicas y forman parte del proceso normal de recuperación, especialmente al tratarse de una lesión reciente en una zona de impacto constante y de extrema sensibilidad para un arquero.

Para disipar las dudas, Martínez logró recomponerse y completó el resto de la práctica a la par de sus compañeros. El “Dibu” no mostró mayores dificultades para continuar con los ejercicios programados en la agenda del día, por lo que no hubo necesidad alguna de interrumpir su participación en el entrenamiento.