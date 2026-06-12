Nicolás Tagliafico se perderá el debut ante Argelia El marcador de punta sufrió una distención en el sóleo en el amistoso ante Honduras. Tras una reunión con el cuerpo técnico y los médicos de la selección argentina, el ex Ajax se mantendrá en la convocatoria.

Nicolás Tagliafico se perderá el debut ante Argelia del próximo martes a partir de las 22 tras una pequeña distensión que sufrió en el amistoso ante Honduras. De todas formas, Lionel Scaloni no lo dará de baja de la convocatoria ya que no corre riesgo su presencia en la Copa del Mundo.

Durante la noche de este jueves, el futbolista mantuvo una reunión con el cuerpo técnico de la selección argentina junto a los médicos para acordar los pasos a seguir y realizó una sesión de fisioterapia. En consecuencia, el entrenador lo mantendrá en la concentración y cerrará la lista tal como está tras el anuncio de Marcos Senesi para reemplazar a Leo Balerdi.

Scaloni, junto a su cuerpo técnico apuntan a que el ex jugador de Independiente, Banfield, Ajax y actual Olympique de Lyon pueda llegar en óptimas condiciones al partido ante Austria el próximo sábado 22 pero dependerá la evolución de su lesión.

A pesar de su lesión, lo consideran un jugador fundamental y parte importante del grupo. En el peor escenario posible, Tagliafico podría estar recién disponible en una hipotetica clasificación a 16avos de final.

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Tagliafico está próximo a cumplir ya una semana de la distensión y desde el cuerpo médico de la Albiceleste explican que es un músculo fácil de recuperar (es el que está por debajo del gemelo). Además, que por tratarse de una lesión leve, no requiere mucho tiempo de rehabilitación.

Con la lesión del marcador de punta, Facundo Medina tiene muchas chances de ser el titular en el debut ante Argelia. El futbolista del Olympique de Marsella es central, pero suele jugar como stopper en su equipo. Sin embargo, ha desempeñado esa función en cinco oportunidades la última temporada y Scaloni también lo ha utilizado allí.