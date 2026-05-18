El gesto de Lionel Messi por los insultos de los simpatizantes del Inter Miami El capitán argentino reaccionó ante un grupo de simpatizantes que insultaba a los jugadores cuando el equipo ganaba 2-0 ante Portland Timbers. Rodrigo De Paul también cruzó a los fanáticos y pidió aliento en lo que fue la primera victoria en el nuevo estadio.

Lionel Messi vivió un momento de inesperada tensión con un grupo de hinchas del Inter Miami durante el partido de este domingo frente a Portland Timbers, correspondiente a la fecha 14 de la Major League Soccer.

El clima en las tribunas tomó un giro sorprendente cuando un sector del público comenzó a entonar una histórica canción de cancha que contiene reclamos e insultos hacia los futbolistas. Al escuchar las estrofas, el capitán del equipo se dio vuelta, miró fijamente hacia la grada y levantó una de sus manos en un claro gesto de incomprensión. Su rostro evidenció un fuerte enojo ante la actitud de los simpatizantes.

Un reproche insólito en medio de una victoria

La canción entonada por ese grupo de fanáticos, que no logró contagiar a todo el estadio, suele utilizarse para exigir mayor entrega ante malos rendimientos. La letra que bajó desde la tribuna apuntaba directamente contra los jugadores, exigiéndoles actitud y acusándolos de no estar jugando contra nadie.

El momento elegido para hacer este reclamo resultó verdaderamente insólito para los protagonistas, ya que el equipo se encontraba ganando por 2 a 0 sin pasar mayores sobresaltos en el desarrollo del juego.

La molestia no fue exclusiva del astro rosarino. Sobre el final del encuentro, Rodrigo De Paul también tuvo un cruce con los fanáticos del conjunto de la Florida. El mediocampista se acercó hasta una de las cabeceras, se señaló el escudo de la camiseta con vehemencia y les exigió que alentaran al equipo.

Brillante actualidad en la previa mundialista

Más allá del episodio en las tribunas, Messi volvió a ser la figura excluyente del Inter Miami. El argentino marcó un gol y le brindó una asistencia a Germán Berterame para sellar la victoria definitiva, resultado que significó el primer triunfo en la historia de la franquicia jugando en su flamante estadio.

El capitán albiceleste atraviesa un momento espectacular desde lo estadístico y lo físico. Acumula doce goles y seis asistencias en trece partidos disputados, llegando en un nivel de plenitud inmejorable de cara a la próxima Copa del Mundo.

Con este resultado favorable, el Inter Miami alcanzó los 28 puntos y se afianzó en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS. El equipo quedó a solo dos unidades de Nashville, que se mantiene como el único líder del certamen.