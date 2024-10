El Gobierno advierte que intervendrá la AFA si se realiza la Asamblea que fue suspendida por la IGJ El inspector general de Justicia, Daniel Vitolo, anticipó que Claudio Tapia y los integrantes del Comité Ejecutivo se arriesgan a ser acusados de diversos delitos si, finalmente, no acatan la decisión que ordenó postergar la elección de autoridades prevista para el jueves. La entidad se ampara en un fallo anterior para celebrar igualmente el cónclave.

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, anticipó que el Ministerio de Justicia podría intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) si finalmente realiza este jueves la Asamblea que fue suspendida por una decisión administrativa, y en la que iba a ser reelegido Claudio Tapia como presidente de la entidad.

“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, dijo Vitolo.

“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal. Y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”, desarrolló el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

El conflicto se enmarca dentro del enfrentamiento entre el gobierno nacional y la conducción de la AFA, que no responde a los intereses políticos de Javier Milei. La resolución de la Justicia que suspende la Asamblea se dio tras la denuncia presentada a fines de septiembre por Andrés Fassi, el presidente de Talleres de Córdoba, quien argumentó que las elecciones anticipadas –un año antes– en la AFA perjudican a los clubes.

La IGJ también objeta otras cuestiones reglamentarias y modificaciones estatutarias que pretende realizar la AFA. Vitolo denunció en CNN Radio Argentina: “La AFA además pretende reformar su estatuto social para mudarse a la Provincia de Buenos Aires y escapar al control que efectúa la IGJ, aparentemente porque hay un acuerdo político con el gobernador (Axel Kicillof) para moverse con mayor libertad”.

A su vez, el titular de la IGJ informó que la AFA no puede modificar su estatuto porque hay un cambio de estatuto anterior pendiente, que está en plena discusión. “Fue un estatuto de una cosa grave porque la AFA tenía la intención de convertir a la AFA en un aparato político”, puntualizó, en referencia al proyecto de incorporar al Consejo Directivo a tres integrantes “con voz, pero sin voto”. Y que debían ser funcionarios políticos en ejercicio, como Presidente o Vicepresidente de la República, Gobernador o Vicegobernador provincial, diputado o senador nacional.

“Esto no solo viola el estatuto de la FIFA, que no permite la injerencia política en las instituciones, sino que también viola el Código Civil y Comercial de la Nación porque este código establece que las asociaciones civiles de segundo y tercer grado en el caso de la AFA, los miembros del comité ejecutivo del consejo directivo deben ser asociados”, argumentó.

MIRA TAMBIÉN AFA desafía al Gobierno y mantiene la asamblea para reelegir a Tapia pese al fallo que ordena suspenderla

La carta que utilizará la AFA para revalidar este cónclave es el fallo que se conoció días atrás de la Justicia Civil que respaldó el llamado a Asamblea General Ordinaria. La Justicia, advierten, está por encima de las decisiones de la IGJ, por lo que aseguran tener el espaldarazo para continuar por los carriles que están transitando.

El planteo realizado por el tesorero Pablo Toviggino tuvo la resolución del juez Ricardo Pettis, a cargo del juzgado civil 66, que habilita a la sesión dirigencial ya que “no se advierte –de momento– la existencia de impedimento formal alguno para la realización de la asamblea”, según la argumentación del magistrado, a la que tuvo acceso este medio la semana pasada.

La Justicia le dio a la AFA una declaración de certeza, por lo que quedó habilitada a apelar la decisión de la IGJ. Una vez concretada dicha apelación, la otra parte tendrá cinco días corridos para dar a conocer su punto. Mientras, el cónclave se llevará a cabo. Y luego el Tribunal designado deberá expedirse sobre la validez de la Asamblea.