El Gran Premio de Portugal regresa al calendario mundial para las temporadas 2027 y 2028 Tras sellar un acuerdo con el gobierno luso y la promotora Parkalgar, la máxima categoría del automovilismo volverá a disputarse en el exigente Autódromo Internacional do Algarve. El circuito de Portimão ya había sido sede durante la pandemia.

La Fórmula 1 confirmó una noticia esperada por los fanáticos del viejo continente: el Campeonato Mundial de Automovilismo volverá a pisar suelo portugués en las temporadas 2027 y 2028. El anuncio oficializa el retorno de una plaza histórica que busca consolidarse nuevamente en la élite del deporte motor.

La negociación llegó a buen puerto gracias a un acuerdo de dos años de duración firmado entre la organización de la F1, el gobierno de Portugal, el ente de Turismo de ese país y la promotora Parkalgar.

El escenario elegido para este regreso es el Autódromo Internacional do Algarve, conocido popularmente en el ambiente como Portimão. Este trazado moderno y desafiante no es ajeno a la categoría, ya que fue utilizado como sede de emergencia en 2020 y 2021, cuando el calendario debió reestructurarse debido a las restricciones globales por la pandemia de coronavirus.

La palabra oficial

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, expresó su entusiasmo por el acuerdo alcanzado. “Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa”, manifestó el directivo.

Domenicali también elogió las características técnicas del trazado: “El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos”.

Historia en la pista

El regreso a Portugal reaviva una tradición de 75 años en la categoría. El país albergó su primer Gran Premio en el circuito callejero de Oporto en 1958. A lo largo de las décadas, la competencia pasó por Monsanto y, más notablemente, por Estoril, donde se escribieron páginas doradas del automovilismo. Leyendas de la talla de Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna y Nigel Mansell supieron alzarse con la victoria en tierras lusas, un legado que ahora continuará en el Algarve.