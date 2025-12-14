“Quedo en deuda”: Costas lamentó la final perdida y agradeció el esfuerzo de su equipo Tras el empate y la caída por penales ante Estudiantes en Santiago del Estero, el DT de Racing se mostró dolido por no conseguir el título ni la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Destacó la entrega de sus jugadores y felicitó al rival por el logro.

El sueño de Racing de sumar un nuevo título se frustró en Santiago del Estero, luego de empatar con Estudiantes de La Plata y caer en la posterior definición por penales. El resultado significó para la Academia quedarse sin el trofeo del Torneo Clausura 2025 y, además, sin la anhelada clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras la derrota, el director técnico Gustavo Costas se presentó ante los medios en una conferencia de prensa marcada por la frustración, donde lamentó la oportunidad perdida.

“Lo que puedo decir ahora es que nos duele muchísimo. Lo tuvimos tan cerca. Quiero agradecerle a este grupo que dejó todo como en todos los partidos, creo que hasta merecíamos ganar, pero el fútbol es así. No lo supimos mantener, faltaba muy poco”, expresó el DT con pesar.

“Este grupo dejó todo”

El entrenador se tomó un momento para destacar la entrega incondicional de sus dirigidos a lo largo de su ciclo. “Este grupo dejó todo dentro del campo de juego desde el primer día. Solo tengo palabras de agradecimiento con mis jugadores y creo que merecíamos más, pero el fútbol tiene estas cosas”, remarcó Costas, reconociendo el vínculo que logró construir con el plantel.

En un gesto de deportividad, el técnico también felicitó a los campeones. “Quiero felicitar a Estudiantes por este logro, a sus jugadores y a su técnico. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y hoy sacó adelante un partido extenuante por el desgaste”, señaló sobre el Pincha.

“Hay que seguir adelante”

Antes de dar por finalizada su participación ante la prensa, Costas envió un mensaje a la hinchada de Racing, que viajó para acompañar al equipo en la final.

“Por último, voy a agradecerle a la gente de Racing, a los que vinieron en micro, que ahora tienen que volver; cuando ganás es una cosa, cuando perdés es otra… Hay que seguir adelante, tras un año donde podríamos haber llegado a ganar algo más”, manifestó.

Finalmente, el entrenador asumió la responsabilidad por el objetivo no logrado: “Yo dije que no venía a competir, sino a ganar. Quedo en deuda”, cerró.