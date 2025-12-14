Estudiantes venció a Racing por penales y sumó su 18° título Tras empatar en tiempo reglamentario, el equipo de La Plata se impuso 5-4 en la definición desde los doce pasos en Santiago del Estero, logrando el Clausura 2025. Con esta conquista, Estudiantes alcanza a Rosario Central en la tabla histórica de títulos.

Estudiantes de La Plata se coronó campeón del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino al vencer a Racing Club por 5-4 en la definición por penales, luego de un electrizante partido final disputado este sábado en Santiago del Estero.

Con esta victoria, “el Pincha” sumó su decimoctavo título en su historia, contando logros tanto en el profesionalismo como en el amateurismo.

El Palmarés histórico de Estudiantes

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo campeonato permitió a Estudiantes escalar hasta el octavo lugar en la tabla histórica de ganadores del fútbol nacional.

El palmarés del club de La Plata se compone de la siguiente manera:

Torneos Nacionales (6): Metropolitano 1967, Metropolitano 1982, Nacional 1983, Apertura 2006, Apertura 2010 y, ahora, el Clausura 2025 .

Copas Nacionales (5): Copa Adrián Escobar 1944, Copa de la República 1945, Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024.

Copas Internacionales (6): Cuatro Copas Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009), la Copa Intercontinental 1968 y la Copa Interamericana 1969.

Era Amateur (1): Título de 1913.

De esta manera, Estudiantes alcanzó la misma línea que Rosario Central en cantidad de títulos totales y se posicionó a solo uno de alcanzar a Vélez Sarsfield, y a dos de Huracán.