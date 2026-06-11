El Mundial 2026 se pone en marcha con el esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica El mítico Estadio Azteca será el escenario del primer duelo del certamen, reeditando el histórico choque que abrió la cita mundialista de 2010. El encuentro comenzará a las 16 (hora de Argentina). Por la noche, Corea del Sur y República Checa completarán la primera fecha del Grupo A.

Llegó el día más esperado por los fanáticos del fútbol alrededor del planeta. La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 dará su puntapié inicial este jueves, cuando la selección anfitriona de México se enfrente a su par de Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A.

El encuentro inaugural está programado para las 16:00 horas (hora argentina) y tendrá lugar en el imponente Estadio Azteca de la Ciudad de México. Las acciones serán controladas por el árbitro brasileño Wilton Sampaio, quien contará con el respaldo del paraguayo Eduardo Cardozo en el VAR. La transmisión en vivo estará a cargo de Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Un duelo con historia y realidades opuestas

El choque inaugural cuenta con un gran atractivo para los nostálgicos: será una reedición exacta del partido que abrió el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella recordada jornada, los locales se pusieron en ventaja con un espectacular zurdazo de Siphiwe Tshabalala (coronado con un icónico baile de festejo), mientras que el defensor Rafael Márquez selló el 1-1 definitivo para los aztecas.

En la actualidad, ambas selecciones llegan al debut con panoramas muy distintos:

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El desafío local: México buscará aprovechar el calor de su público para dejar atrás sus últimas decepciones mundialistas y romper la temida “maldición del cuarto partido”. Tras caer en octavos de final en siete ediciones consecutivas (entre 1994 y 2018) y despedirse sorpresivamente en la fase de grupos en Qatar 2022, el equipo sueña con repetir sus mejores campañas históricas, cuando alcanzó los cuartos de final siendo anfitrión en 1970 y 1986.

México buscará aprovechar el calor de su público para dejar atrás sus últimas decepciones mundialistas y romper la temida “maldición del cuarto partido”. Tras caer en octavos de final en siete ediciones consecutivas (entre 1994 y 2018) y despedirse sorpresivamente en la fase de grupos en Qatar 2022, el equipo sueña con repetir sus mejores campañas históricas, cuando alcanzó los cuartos de final siendo anfitrión en 1970 y 1986. El panorama visitante: Sudáfrica, por su parte, asoma en los papeles como la selección más débil de la zona. El equipo llega con muchas dudas tras registrar un flojo nivel en sus últimos amistosos, donde no logró superar a rivales de menor jerarquía como Panamá, Nicaragua y Jamaica.

La acción del Grupo A continúa en Guadalajara

La pelota no dejará de rodar tras el pitazo final en el Azteca. Más tarde, a las 23:00 horas, Corea del Sur y República Checa se verán las caras en el Estadio Chivas de Guadalajara para completar la primera fecha del grupo.

El encuentro será dirigido por el egipcio Amin Mohamed Omar (con su compatriota Mahmoud Ashour en el VAR) y pondrá frente a frente a dos equipos con distintas trayectorias recientes. Por un lado, los surcoreanos se han consolidado como una presencia ininterrumpida en los Mundiales desde 1986; por el otro, el combinado checo vuelve a disputar una Copa del Mundo tras 20 años de ausencia (su última participación fue en Alemania 2006) y buscará superar la fase de grupos por primera vez desde que dejó de llamarse Checoslovaquia.