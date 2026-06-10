Todo listo para la ceremonia inaugural del Mundial 2026: horario y detalles México será sede de la apertura principal del torneo este jueves a las 14.30 (hora argentina). Habrá artistas invitados, homenajes y una celebración que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo organizada por tres países.

La Copa del Mundo 2026 comenzará oficialmente este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural de gran escala en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario del partido entre México y Sudáfrica. El espectáculo arrancará a las 14.30 de Argentina, noventa minutos antes del encuentro inaugural, previsto para las 16.

La FIFA apostó por una puesta en escena inédita para dar inicio al primer Mundial de la historia con 48 selecciones y organizado por tres países. La ceremonia combinará música, cultura e identidad local en un estadio que también hará historia: será el primero en albergar partidos inaugurales de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La gran protagonista de la jornada será la cantante colombiana Shakira, que interpretará junto al nigeriano Burna Boy “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. La artista volverá así a vincular su carrera con una Copa del Mundo después de sus recordadas participaciones en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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El espectáculo contará además con una fuerte presencia latinoamericana. Participarán Alejandro Fernández, quien también interpretará el Himno Nacional de México, Belinda, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná. El cartel se completa con la sudafricana Tyla, una de las figuras emergentes más destacadas de la música internacional.

Según adelantó la FIFA, la ceremonia incluirá coreografías masivas, expresiones folclóricas mexicanas y la participación de representantes de pueblos originarios. La puesta estará inspirada en el papel picado, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de México, y buscará reflejar tanto la identidad del país anfitrión como el carácter global del torneo.

La actriz mexicana Salma Hayek también tendrá un rol destacado como embajadora del Mundial 2026 y será una de las figuras centrales del acto de apertura.

Tres ceremonias inaugurales

Por primera vez en la historia de los mundiales habrá tres ceremonias de apertura, una en cada país organizador. La primera se realizará este jueves en México.

La segunda tendrá lugar el viernes en el BMO Field de Toronto, antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, mientras que la tercera se desarrollará ese mismo día en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en la previa del debut de Estados Unidos frente a Paraguay.

Entre los artistas confirmados para las celebraciones posteriores figuran Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara en Canadá, mientras que en Estados Unidos encabezarán el espectáculo Katy Perry, Future, Anitta, Lisa y Rema.

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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que las tres ceremonias estarán unidas por un mismo concepto creativo que buscará mostrar la cultura de cada sede y, al mismo tiempo, destacar la unidad que representa el torneo más importante del fútbol mundial.