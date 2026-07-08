El Mundial ya tiene a sus ocho mejores: cómo quedaron los cruces de cuartos de final y cuándo juega Argentina Con la histórica remontada de la Selección ante Egipto y la clasificación de Suiza por penales, finalizó la instancia de octavos. Días, horarios y sedes de los próximos encuentros que definirán a los semifinalistas.

Finalizaron los octavos de final del Mundial 2026 y las selecciones que lograron clasificar a la próxima ronda ya conocen a sus respectivos rivales, además de los días y horarios en los que se disputarán los ansiados boletos a las semifinales.

La instancia de octavos de final llegó a su fin este martes con dos encuentros vibrantes. Por un lado, la Selección Argentina logró una histórica remontada para vencer por 3 a 2 a Egipto y sellar su pasaje. Por el otro, Suiza se impuso ante Colombia por 4 a 3 en la tanda de penales, luego de haber igualado sin goles durante el tiempo regular.

De esta manera, los ocho equipos que siguen en carrera en la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, Canadá y México son: Argentina, Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra y Suiza.

Cómo quedaron los cruces de cuartos de final

La acción se reanudará este jueves con el inicio de los cuartos de final, instancia en la que la Selección Argentina se medirá ante Suiza el próximo sábado por la noche. El cronograma completo es el siguiente:

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Francia vs. Marruecos: Jueves 9 de julio, 17:00 hs (Gillette Stadium).

Jueves 9 de julio, 17:00 hs (Gillette Stadium). España vs. Bélgica: Viernes 10 de julio, 16:00 hs (SoFi Stadium).

Viernes 10 de julio, 16:00 hs (SoFi Stadium). Noruega vs. Inglaterra: Sábado 11 de julio, 18:00 hs (Hard Rock Stadium).

Sábado 11 de julio, 18:00 hs (Hard Rock Stadium). Argentina vs. Suiza: Sábado 11 de julio, 22:00 hs (Kansas City Stadium).

Todos los resultados de los octavos de final

Para llegar a la conformación de los cuartos, los encuentros de octavos de final dejaron algunas sorpresas y resultados ajustados:

Canadá 0 – 3 Marruecos

Paraguay 0 – 1 Francia

Brasil 1 – 2 Noruega

México 2 – 3 Inglaterra

Portugal 0 – 1 España

Estados Unidos 1 – 4 Bélgica

Argentina 3 – 2 Egipto

Suiza (4) 0 – 0 (3) Colombia