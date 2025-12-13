El paso de Lionel Messi por la India terminó con caos y destrozos en el estadio de Calcuta El “GOAT Tour” 2025 del rosarino terminó en un caos organizativo, enojo de los hinchas y destrozos en el estadio.

La llegada de Lionel Messi a la India desató una locura sin precedentes, pero el sueño de miles de fanáticos en Calcuta terminó en una verdadera pesadilla.

El esperado evento del “GOAT Tour 2025” derivó en un escándalo, donde el capitán argentino debió retirarse antes de lo previsto y la bronca de los hinchas se transformó en destrozos y caos total en el estadio Salt Lake, uno de los templos del fútbol indio.

Desde la madrugada, la ciudad quedó prácticamente paralizada. Miles de personas coparon el aeropuerto y el hotel donde se alojaba Messi, en una vigilia interminable marcada por camisetas albicelestes, cánticos y tambores. Calcuta, considerada la capital futbolera del país, vivió horas de euforia y expectativa ante la presencia del astro argentino, en una jornada que prometía ser histórica.

Todo se desmoronó en cuestión de minutos. Messi apenas permaneció unos 10 minutos en el estadio, no jugó y las apariciones prometidas nunca se concretaron. Los fanáticos, que habían pagado entradas a precios elevadísimos y soportado largas horas de espera, no pudieron verlo ni siquiera de cerca, lo que desató una creciente frustración en las tribunas.

Según trascendió, la situación se descontroló cuando políticos y familiares rodearon a Messi dentro del campo de juego, impidiéndole acercarse al público. De acuerdo con uno de los organizadores, el propio futbolista intentó saludar a la gente, pero fue tomado de la mano por un político para sacarse fotos familiares. Ante la falta de seguridad y el desorden generalizado, el equipo del rosarino decidió cancelar el evento y acelerar su salida del estadio.

La bronca de los hinchas explotó de inmediato. Hubo invasión del campo, rotura de butacas y actos de vandalismo en el estadio Salt Lake, símbolo del fútbol indio. La tensión escaló rápidamente y obligó a Messi y a su comitiva, integrada, entre otros, por Luis Suárez y Rodrigo de Paul, a abandonar el lugar de manera urgente.

El escándalo se profundizó con denuncias por precios exorbitantes de las entradas, reventa en el mercado negro y presuntas irregularidades en la organización. Muchos fanáticos aseguraron que se priorizó el ingreso de políticos y celebridades, dejando afuera a la gente común que había esperado durante horas para ver a su ídolo.