Por qué se celebra el 12/12 el Día del Hincha de Boca La fecha, elegida por la repetición del número, rinde homenaje al apodo más emblemático de la hinchada: “El Jugador Número 12” o “La 12”, reconocido por su influencia vital en el equipo.

El 12 de diciembre (12/12) es una jornada de fervor y celebración para los seguidores de Boca Juniors, ya que se conmemora oficialmente el Día del Hincha de Boca. La elección de esta fecha es completamente simbólica y está intrínsecamente ligada a la identidad del club y a sus hinchas.

El Origen Numérico: “El Jugador Número 12”

La fecha se eligió por una razón numérica evidente: la repetición del número 12, tanto en el día como en el mes (12 de diciembre, el mes número 12). Este número es la referencia directa al apodo más famoso y emblemático de la hinchada xeneize: “El Jugador Número 12” o, simplemente, “La 12”.

La Historia detrás del Apodo

El origen del apodo se remonta a un hito histórico del club: la excursión a Europa de 1925, que marcó la primera vez que un equipo argentino viajó al Viejo Continente.

En medio del acontecimiento, un hincha confeso y socio del club llamado Victoriano Caffarena se unió a la delegación. No solo acompañó al grupo, sino que, gracias a su gran solidaridad, contribuyó a que varios futbolistas pudieran realizar el viaje. Según se supo, Caffarena tuvo que donar parte de sus propiedades para solventar los gastos del arribo a Europa y se convirtió en una figura clave en la motivación del equipo.

Su bautismo como el Jugador Nº 12 se lo dio el goleador de aquel plantel, Agustín Cerroti, quien asoció el número con los hinchas, reconociendo su papel como un jugador más dentro de la cancha.

La celebración del 12/12, iniciada de forma espontánea por los propios hinchas hace más de una década, ha ganado fuerza hasta convertirse en una fiesta reconocida, celebrada con concentraciones multitudinarias.