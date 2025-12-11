La AFA designó al árbitro para la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes El juez dirigirá el partido definitorio entre Racing y Estudiantes, que se disputará el sábado 13 de diciembre en Santiago del Estero. Se confirmaron sus asistentes y la dupla del VAR.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó al equipo arbitral para la final del Torneo Clausura, que enfrentará a Racing Club y Estudiantes de La Plata.

El elegido para impartir justicia en el encuentro decisivo es Nicolás Ramírez, cuya designación se esperaba tras no haber participado en las semifinales del certamen.

Ramírez estará acompañado en el campo por Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso como asistentes, y Pablo Dóvalo y Mariana Dure en funciones de apoyo. En la cabina de video arbitraje (VAR), los responsables serán Héctor Paletta y Hernán Mastrángelo.

El camino a la Final

Ambos finalistas protagonizaron emocionantes victorias en las semifinales. La Academia dio el golpe en La Bombonera al eliminar a Boca Juniors por 1-0, con el gol de Maravilla Martínez. Por su parte, Estudiantes se impuso en el clásico de La Plata ante Gimnasia, ganando 1-0 gracias al tanto de Tiago Palacios.

Día y sede

La gran final del Torneo Clausura se disputará el sábado 13 de diciembre a las 21:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.