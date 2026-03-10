El proyecto de Boca Juniors para remodelar y ampliar la capacidad a Bombonera La gestión del presidente Juan Román Riquelme está cada vez más cerca de empezar a concretar uno de sus grandes anhelos. Los detalles de las obras que planea el club, cuya primera etapa podría comenzar este año

Boca Juniors avanza con un proyecto de remodelación para La Bombonera que incluye la construcción de una cuarta bandeja, la colocación de 18 ascensores y distintas modificaciones destinadas a aumentar la capacidad del estadio.

La iniciativa forma parte de un plan integral impulsado por la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme, cuyo objetivo es ampliar el aforo del escenario ubicado en el barrio porteño de La Boca.

Desde hace décadas, los hinchas del club de La Ribera sueñan con una ampliación importante del estadio situado en Brandsen 805. Ahora, ese anhelo parece estar más cerca de hacerse realidad, aunque previamente será necesario obtener el visto bueno de Ferrosur Roca, encargada de la gestión de las vías, y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo estatal que supervisa el funcionamiento del sistema ferroviario.

Remodelación de La Bombonera: así quedaría en el futuro la cuarta bandeja, la columna con ascensores, el techo y la pantalla.

Según publicaron medios como TN y TyC Sports, la intervención principal contempla sumar una nueva bandeja, lo que permitiría incorporar alrededor de 6.000 plateas adicionales. Con esta primera etapa, la capacidad del estadio La Bombonera —oficialmente denominado Estadio Alberto J. Armando— pasaría de unos 57.000 a cerca de 67.000 espectadores, aunque el plan general prevé continuar ampliándolo en fases posteriores.

MIRA TAMBIÉN Xavi reveló la trama política que impidió el regreso de Messi al Barcelona

Para facilitar el acceso a este nuevo sector, el proyecto incluye la construcción de cuatro torres externas sobre el lado que da a las vías del tren. Allí se instalarían 18 ascensores que conectarán los accesos con la tercera bandeja actual y con la futura cuarta.

Tal como se mencionó, la ejecución de la obra dependerá de autorizaciones vinculadas a la infraestructura ferroviaria, ya que algunas de las columnas se ubicarían en el área contigua a las vías y deberán contar con las aprobaciones correspondientes.

La cuarta bandeja de La Bombonera. (Infobae)

La construcción de la cuarta bandeja podría concretarse durante 2026 sin que sea necesario que Boca deje jugar en el estadio, algo que sí ocurrirá para realizar el resto de las obras. Vélez o La Plata aparecen como las alternativas posibles.

Además de la nueva tribuna, el plan contempla otras modificaciones dentro del estadio: retirar definitivamente butacas del sector K para liberar espacio, ampliar accesos y pasillos en la Platea L, sumar áreas gastronómicas y aumentar la cantidad de palcos, que pasarían de los 86 actuales a cerca de 240.

El plan de la dirigencia xeneize es que la tercera bandeja, en su totalidad, sea sector popular. Esto se debe a que Boca ganaría los cupos mínimos requeridos por FIFA por cantidad de butacas con las dos plateas restantes, la cuarta bandeja y el sector de palcos.

La ampliación de La Bombonera forma parte de un proyecto aún más amplio que también incluye desplazar el campo de juego algunos metros hacia el sector de las vías, reubicar los bancos de suplentes, construir un nuevo túnel para la salida de los equipos y, en una etapa posterior, instalar un techo con pantalla 360° que cubriría todo el estadio. Si todas las fases previstas se concretan, el recinto podría alcanzar en el futuro una capacidad cercana a los 80.000 espectadores, según anticipó Infobae.