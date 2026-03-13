En el debut de Coudet, River venció 2 a 1 a Huracán En el estreno de Eduardo Coudet como director técnico, el Millonario se impuso en Parque Patricios con goles de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel. El duelo tuvo tres penales cobrados y dos expulsados.

La era de Eduardo “Chacho” Coudet al frente de River Plate comenzó con el pie derecho. En un encuentro vibrante y muy accidentado, el conjunto de Núñez logró llevarse una valiosa victoria por 2 a 1 en su visita a Huracán, en un Estadio Tomás Adolfo Ducó que presentó un aforo reducido de público.

El partido, intenso de principio a fin, obligó al nuevo entrenador a vivir su debut al límite, fiel a su estilo desde el corralito.

Goles, penales y tarjetas rojas

El desarrollo del juego estuvo marcado por las constantes intervenciones del árbitro Nicolás Ramírez, quien tuvo una noche agitada:

Los goles: River golpeó gracias a las apariciones de Sebastián Driussi y un tanto de penal convertido por Gonzalo Montiel . Para el “Globo”, el ecuatoriano Jordy Caicedo anotó el descuento, también desde los doce pasos.

River golpeó gracias a las apariciones de y un tanto de penal convertido por . Para el “Globo”, el ecuatoriano anotó el descuento, también desde los doce pasos. El penal errado: En el segundo tiempo, el Millonario tuvo la oportunidad de liquidar el encuentro con una tercera pena máxima a su favor, pero el colombiano Juanfer Quintero falló en la ejecución.

En el segundo tiempo, el Millonario tuvo la oportunidad de liquidar el encuentro con una tercera pena máxima a su favor, pero el colombiano falló en la ejecución. Los expulsados: Ambos equipos terminaron el partido con diez jugadores. Ramírez le mostró la tarjeta roja a Facundo Colidio por el lado de la visita, y a Lucas Carrizo en el conjunto local.

La palabra de Coudet tras su primer triunfo

Finalizado el encuentro, el flamante entrenador de River brindó su primera conferencia de prensa oficial, mostrándose satisfecho por el resultado pero cauto respecto al rendimiento del equipo.

“Me gustó la intención de querer jugar y tener la pelota. En el análisis rápido, generamos situaciones pero tenemos que seguir trabajando. Siempre hay cosas para mejorar”, analizó el “Chacho”, dejando en claro que la victoria es solo el primer paso en su nuevo ciclo.