Atlético Tucumán empató de local con Aldosivi El Decano igualó 1-1 en el debut del entrenador Julio César Falcioni

Atlético Tucumán igualó 1-1 con Aldosivi en el estadio Monumental José Fierro, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

El conjunto marplatense ganaba desde los 20 minutos, con gol del mediocampista Federico Gino, aunque el volante Franco Nicola igualó a los 9 del complemento y el delantero Leandro Díaz malogró un penal en el segundo minuto de descuento.

Con el empate, el equipo en el que hizo su debut Julio César Falcioni se mantiene decimotercero con seis puntos, mientras que el Tiburón está un puesto por detrás, con dos unidades menos.

En la próxima fecha, el Decano del fútbol tucumano visitará a Barracas Central, el lunes 16 de marzo a las 15.30, mientras que el conjunto de Guillermo Farre será local de Huracán, jugando en simultáneo.