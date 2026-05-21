En la antesala de la final del Torneo Apertura, River logró un empate agónico ante Bragantino El "Millonario" igualó 1 a 1 frente al conjunto brasileño en el Monumental por la quinta fecha del Grupo H. Lautaro Pereyra marcó el gol del empate sobre el final del partido, dejando al equipo de Eduardo Coudet en la cima de su zona.

River Plate empató 1 a 1 de manera agónica ante Red Bull Bragantino en condición de local, en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El resultado le permite al conjunto de Núñez llegar con buen ánimo al partido decisivo que afrontará este fin de semana por el campeonato local.

En el estadio Monumental, la visita logró ponerse en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo gracias al tanto del mediocampista Alix Vinicius. Sin embargo, cuando el encuentro parecía cerrarse con una derrota para el local, el delantero Lautaro Pereyra apareció a los 48 minutos del complemento para sellar la igualdad definitiva y rescatar un punto clave para el “Millonario”.

Liderazgo asegurado y el foco puesto en la final

Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se mantiene firme en el primer lugar de su grupo con 11 puntos. River cerrará su participación en esta fase continental cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

Pero antes de ese compromiso, el plantel de Núñez tendrá su desafío más importante del semestre a nivel nacional: viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano este domingo desde las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes, donde disputará la ansiada final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

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El panorama para Bragantino en la Copa

Por su parte, el equipo comandado por Vagner Mancini dejó pasar la gran oportunidad de estirar a tres puntos la diferencia sobre Carabobo de Venezuela. Actualmente, los brasileños se mantienen como escoltas de River con 7 unidades, apenas una por encima del conjunto venezolano (que aún debe disputar su encuentro ante Blooming).

El pasaje a la próxima ronda se definirá en un duelo directo, ya que Red Bull Bragantino cerrará su participación en la fase de grupos recibiendo justamente a Carabobo el próximo miércoles a las 21:30. En lo inmediato, el equipo paulista visitará a Vasco da Gama este domingo a las 20:30 en el estadio São Januário, por la 17° fecha del Brasileirão.