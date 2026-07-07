Enzo Fernández, tras el gol de la clasificación: “Este grupo nunca se da por vencido” El autor del tanto para el heróico triunfo ante Egipto valoró la fortaleza mental de la selección argentina, que revirtió un 2-0. El volante reveló la descarga personal tras volver a convertir

La selección argentina firmó una de esas páginas mundialistas que se recordarán por años al vencer 3-2 a Egipto en Atlanta y sellar el pasaje a los cuartos de final del Mundial 2026. Tras estar dos goles abajo a solo 15 minutos del cierre, la reacción albiceleste tuvo su premio mayor con el cabezazo de Enzo Fernández, quien anotó el tanto de la victoria y luego analizó la histórica clasificación.

“Venía anhelando el gol hace tres años“, confesó con desahogo el mediocampista surgido en River, evidenciando el peso que significaba sacarse esa racha de encima en un momento tan determinante para el equipo nacional.

Con el marcador adverso, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni debió arriesgar para romper el cerrojo africano. Fernández explicó que la paciencia y la precisión para capitalizar las falencias del rival en el tramo final fueron fundamentales para lograr la hazaña en suelo estadounidense.

“Teníamos que aprovechar esos espacios que se nos dieron y lo hicimos“, puntualizó el volante sobre la lectura de juego de los minutos finales, con el juego ya 2 a 2, lo que le permitió a la Argentina encontrar los caminos hacia la red para revertirlo cuando el partido se moría.

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Más allá de su aporte individual, el futbolista destacó la unión y la mentalidad de un plantel que no se desesperó ante la adversidad. “Tenemos un grupo fenomenal, que nunca se da por vencido”, enfatizó, ponderando el espíritu competitivo de la Scaloneta.

Para cerrar, el autor del gol del triunfo dejó un mensaje de gratitud tanto para el núcleo íntimo de la selección como para la hinchada: “Le quiero agradecer a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los que nos vinieron a alentar y a todos los argentinos que están en nuestro país bancándonos. Vinimos a disfrutar de otro Mundial y a representar a nuestro país. Y eso hacemos”.

Foto: EFE

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