Esta noche la selección enfrenta a Puerto Rico La Selección Argentina de fútbol continúa con su preparación en esta fecha FIFA y ya piensa en el segundo amistoso de la gira: este martes desde las 21 se medirá ante Selección de fútbol de Puerto Rico.

El entrenador Lionel Scaloni planea realizar una profunda rotación respecto al equipo que venció 1-0 a Selección de fútbol de Venezuela, con el objetivo de darle minutos a la mayor cantidad posible de jugadores. Entre las principales novedades, todo indica que se producirá el debut de José Manuel López como titular.

Messi y una nueva dupla en ataque

En la última práctica, Scaloni probó a “el Flaco” López junto a Lionel Messi en el frente ofensivo. El cuerpo técnico analiza que el capitán sume minutos, aunque todavía no está definido si arrancará desde el inicio o ingresará en el complemento. En caso de que comience en el banco, Nicolás Paz podría volver a ocupar un lugar en el once inicial, tal como lo hizo frente a Venezuela.

Más oportunidades para nuevos nombres

Además de López, otros dos futbolistas podrían tener su estreno con la camiseta albiceleste: Aníbal Moreno, mediocampista del Sociedade Esportiva Palmeiras, y Lautaro Rivero, defensor central de Club Atlético River Plate. Ambos esperarían su oportunidad en el banco de suplentes.

Un equipo renovado con pocos repetidos

Según lo ensayado en el entrenamiento, solo dos futbolistas repetirían titularidad respecto al partido anterior: Emiliano Martínez, que irá nuevamente al arco y busca acercarse al récord de vallas invictas de Sergio Romero, y Giovani Lo Celso en el mediocampo.

Entre las variantes confirmadas aparecen Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Alexis Mac Allister, además de Nicolás González.

La probable formación de Argentina ante Puerto Rico

Emiliano “Dibu” Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Gio Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.

Este amistoso será una nueva oportunidad para que Scaloni observe variantes y defina opciones pensando en la próxima Copa Mundial de Fútbol de 2026.