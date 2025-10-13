Mariano Campodónico tras la eliminación: “Estoy feliz de estar acá y tengo contrato por un año” El entrenador de San Martín de Tucumán, Mariano Campodónico, habló luego de la dura eliminación del equipo en el Reducido ante Deportivo Morón y dejó definiciones sobre su continuidad.

El DT, que asumió en medio de un momento complicado para el Santo, remarcó que su vínculo con el club sigue vigente: “Tengo contrato por un año. Si la dirigencia toma otra decisión, me lo hará saber. Mi sueño era dirigir este club y estoy feliz de estar acá”, declaró ante la prensa.

A pesar de la frustración por el resultado, Campodónico valoró la entrega de sus dirigidos durante el encuentro decisivo. “Mucha bronca, mucha tristeza. Mis jugadores se vaciaron, tiraron todo, jugaron casi 80 minutos con un hombre menos. Cuando uno se vacía y deja todo, se va tranquilo para su casa”, expresó con emoción.

El técnico también hizo referencia al arbitraje y aseguró que algunas decisiones influyeron en el desarrollo del partido: “No fue parejo. Once contra once el resultado hubiera sido otro. No desconfío del árbitro, porque fue compañero mío, pero no fue parejo”, señaló.

Más allá de la desazón por quedar afuera en la primera fase del Reducido, Campodónico reafirmó su compromiso con el club de La Ciudadela: “Vine a dar la cara en un momento duro. Me hago cargo de lo que me corresponde. No estaba en mi cabeza quedar eliminado en esta instancia, pero sigo con las mismas ganas y el mismo compromiso”, subrayó.

Por ahora, la dirigencia no se pronunció oficialmente sobre el futuro del cuerpo técnico, aunque el deseo del entrenador de continuar es claro: “Estoy feliz de estar acá”, repitió, dejando abierta la puerta para seguir al frente del equipo.