Éxito rotundo en la maratón “SMT Corre”: más de mil atletas compitieron en las calles de la capital Con epicentro en el Parque 9 de Julio, la prueba reunió a corredores de todo el país en sus distancias de 21, 10 y 3 kilómetros. La intendenta Rossana Chahla destacó la consolidación del evento como un referente deportivo para todo el norte argentino.

En una jornada soleada y con un clima ideal para el desarrollo de la actividad física, las calles de San Miguel de Tucumán fueron el escenario principal de la segunda edición de la media maratón “SMT Corre”. El evento, organizado por la Municipalidad capitalina, convocó a más de 1.100 corredores provenientes tanto de la provincia como de distintos puntos del país, reuniendo en una misma pista a atletas profesionales, aficionados y familias enteras.

Con largada y llegada en las inmediaciones del Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio, el circuito atravesó arterias emblemáticas como la avenida Soldati, el entorno del Parque Avellaneda y la avenida Mate de Luna, e incluyó el paso por puntos históricos como la Casa Histórica. La competencia ofreció tres modalidades: las distancias competitivas de 21 y 10 kilómetros, y un circuito participativo de 3 kilómetros, diseñado especialmente para integrar a personas de todas las edades.

El carácter federal de la prueba deportiva quedó en evidencia con la fuerte presencia de delegaciones de Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Asimismo, el evento resaltó por su marcado espíritu inclusivo, contando con la participación de atletas trasplantados —entre ellos el reconocido deportista tucumano Juan Pablo Juárez— y corredores con discapacidad.

El impulso al deporte como política pública

Al finalizar la competencia, la entrega de premios estuvo encabezada por la intendente Rossana Chahla, quien celebró la masiva convocatoria y el ambiente que se vivió en la ciudad. “La maratón San Miguel de Tucumán Corre es una de las más importantes. Queremos que sea la maratón de toda la región del NOA”, expresó la jefa municipal.

MIRA TAMBIÉN Denuncian públicamente por violencia de género a un futbolista de Barracas Central

“Tuvimos 1.800 inscriptos. Adultos, jóvenes, niños, familias. Fue un día espléndido para compartir y fomentar una vida saludable. Es una apuesta de nuestra gestión para priorizar el deporte y también a la ciudad como escenario”, agregó Chahla, quien estuvo acompañada por funcionarios de su gabinete.

Los ganadores de la jornada

En las máximas categorías competitivas, los podios estuvieron dominados por representantes locales y de provincias vecinas, quienes se repartieron importantes premios en efectivo otorgados por el municipio (hasta $600.000 para los líderes de la media maratón).

21K Masculino: El tucumano Carlos Arón Quiroga se consagró ganador. Lo escoltaron Esteban Nicolás Angulo (Salta) y Germán Fernández (Santa Fe).

El tucumano Carlos Arón Quiroga se consagró ganador. Lo escoltaron Esteban Nicolás Angulo (Salta) y Germán Fernández (Santa Fe). 21K Femenino: El primer lugar fue para Nadine Vilca, oriunda de Santa María (Catamarca), seguida por las tucumanas Viviana Villarreal y Romina Rossi Kanan.

El primer lugar fue para Nadine Vilca, oriunda de Santa María (Catamarca), seguida por las tucumanas Viviana Villarreal y Romina Rossi Kanan. 10K Masculino: El triunfo quedó en manos de Juan Daniel Chaparro (Santiago del Estero). El segundo puesto fue para Ezequiel Chavarría (Yerba Buena) y el tercero para Julio Ramiro López (Yerba Buena).

El triunfo quedó en manos de Juan Daniel Chaparro (Santiago del Estero). El segundo puesto fue para Ezequiel Chavarría (Yerba Buena) y el tercero para Julio Ramiro López (Yerba Buena). 10K Femenino: La vencedora fue la santiagueña Maira Belén Díaz, escoltada por Ivana Lorena Gramajo (Monteros) y Elsa Flores (Catamarca).

Reconocimientos al esfuerzo y la superación

Más allá de los tiempos oficiales que marcaron los relojes, la organización decidió entregar distinciones especiales a aquellos participantes que representaron verdaderos ejemplos de superación personal.

MIRA TAMBIÉN Riestra sorprendió a Boca y lo aplastó con un 3-0 en el debut

Fueron galardonados Guillermo López y el atleta paralímpico Steven Albarracín, quienes completaron el exigente trazado de los 10 kilómetros en silla de ruedas; Víctor Santillán, deportista con discapacidad; José Dámaso Acevedo, quien a sus 80 años se convirtió en el participante de mayor edad al finalizar el circuito de 3 kilómetros; y el bombero Cristian Cortés, que completó la media maratón de 21 kilómetros vistiendo su uniforme reglamentario completo.