Fan Fest, shows musicales y una sorpresa final: los detalles de la histórica despedida de Lionel Messi El Monumental abrirá sus puertas a las 16 para el duelo ante Benín. La jornada contará con una extensa grilla de recitales, un evento paralelo en Ciudad Universitaria para quienes no tienen entradas y un fuerte operativo de seguridad en los accesos.

La Selección Argentina se prepara para vivir una jornada histórica este martes con la gran despedida de Lionel Messi. El amistoso ante Benín, programado para las 20 horas en el estadio Monumental, será el plato fuerte de un evento que ofrecerá múltiples atracciones para los fanáticos a lo largo de todo el día.

El Gobierno de la Ciudad confirmó que las puertas del estadio se abrirán a las 16 para recibir a una multitud, ya que las entradas se encuentran completamente agotadas. Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diagramaron un extenso cronograma de shows musicales para amenizar la espera, el entretiempo y el cierre de la noche.

La grilla de shows en el Monumental:

17:30: Apertura con Un Poco de Ruido.

Apertura con Un Poco de Ruido. 17:40 a 18:20: Presentaciones de Sebastián Mendoza, Román el Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’ Lokura.

Presentaciones de Sebastián Mendoza, Román el Original, Amar Azul, Santi Cairo y Q’ Lokura. 19:00: Show de Damas Gratis.

Show de Damas Gratis. 20:00: Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana.

Himno Nacional Argentino a cargo de Fabio Santana. Entretiempo: Actuación de Gaspar Benegas.

Actuación de Gaspar Benegas. Cierre (desde las 22:03): Show de drones y fuegos artificiales, seguido por los recitales de La Sole y Ulises Bueno. Desde la organización anticiparon una gran sorpresa para culminar la celebración a las 22:30.

Fan Fest en Ciudad Universitaria

Para los miles de hinchas que no lograron conseguir entradas, la AFA montará el Fan Fest “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria. El predio estará abierto desde el mediodía hasta la medianoche (con tickets a través de Deportick) y transmitirá el partido en pantallas gigantes.

Este espacio paralelo también tendrá una fuerte impronta musical con los recitales de Kapanga (17.30) y La T y La M (18.30). Además, la previa estará animada por Sergio Goycochea, quien propondrá el desafío “Penales con Goyco”. El predio contará con un sector gastronómico y un área exclusiva para que los asistentes puedan fotografiarse junto a la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

MIRA TAMBIÉN La Selección Argentina enfrenta a Benín en el Monumental para la histórica despedida de Messi

Operativo de seguridad y cortes de tránsito

El dispositivo de seguridad en Núñez estará integrado por más de 1000 efectivos de la Policía de la Ciudad, sumado a agentes de tránsito y seguridad privada. El operativo, supervisado por el Comité de Seguridad en el Fútbol, contará con tres anillos de control donde se aplicará el programa Tribuna Segura y la verificación del Registro de Alimentantes Morosos.

Para organizar la circulación, se implementarán los siguientes cortes de calles en las inmediaciones del estadio:

Corte parcial de Av. Figueroa Alcorta (entre Lidoro Quinteros y Daniel Del Soler).

Cortes totales en Av. Figueroa Alcorta (entre Udaondo y Monroe) y Av. Udaondo (entre Del Libertador y Cantilo).

Cortes totales en las calles Campos Salles y Ricchieri (entre Del Libertador y Udaondo).

Corte total del Puente Labruna y sus ingresos por Cantilo.