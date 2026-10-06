La Selección Argentina enfrenta a Benín en el Monumental para la histórica despedida de Messi El equipo dirigido por Lionel Scaloni cerrará la fecha FIFA ante el combinado africano desde las 20 horas. Será una noche cargada de emoción que marcará el último partido del capitán con la camiseta albiceleste tras 21 años de trayectoria.

La Selección argentina vivirá este martes una de las jornadas más emotivas de su historia al enfrentarse con Benín en el estadio Monumental. El encuentro, programado para las 20 horas, será el escenario central para la gran despedida definitiva de Lionel Messi, quien el pasado 31 de agosto comunicó su retiro del combinado nacional tras 21 años defendiendo la camiseta “Albiceleste”.

El astro rosarino dirá adiós dejando un legado imborrable y números impresionantes. A lo largo de su carrera internacional, Messi conquistó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima y el ansiado Mundial de Qatar 2022. En el plano estadístico, su huella queda marcada a fuego con 122 goles y 66 asistencias en 207 partidos disputados.

En lo estrictamente deportivo, el duelo marcará el cierre de la actual ventana FIFA para los dirigidos por Lionel Scaloni, que llegan con un andar arrollador. El miércoles pasado golearon 4-0 a Bolivia y el sábado aplastaron 7-0 a un combinado Sub 23 de Burkina Faso. Por su parte, el elenco africano arriba a Núñez tras disputar dos encuentros por la clasificación para la Copa Africana de Naciones, donde cosechó un empate 1-1 ante Burkina Faso y una victoria por 2-1 sobre Mauritania.

El impacto en la nueva generación

El retiro del capitán cala hondo entre los más jóvenes del plantel que crecieron viéndolo jugar. El delantero Gianluca Prestianni, quien viene de convertir un gol ante Burkina Faso, anticipó cómo se vivirá la despedida: “Va a ser duro y lindo a la vez”. El atacante del Benfica aseguró que aún no es consciente de lo que significa tener tan cerca el retiro del máximo ídolo y se mostró orgulloso de estar cumpliendo el sueño de haber pasado por las juveniles hasta dar el salto a la Mayor.

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Probables formaciones y detalles del partido

El encuentro contará con el arbitraje del chileno Fernando Véjar, mientras que su compatriota José Cabero estará a cargo del VAR. La televisación en vivo será a través de las señales TyC Sports y Telefe.

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.