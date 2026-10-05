Messi, a pura sonrisa en su último entrenamiento con la Selección argentina El capitán entrenó este lunes en Ezeiza bajo las órdenes de Lionel Scaloni y se mostró sonriente junto a visitas rosarinas.

Lionel Messi practicó este lunes por última vez con la selección argentina, en el día previo a su partido despedida que será el martes frente a Benín en el estadio Monumental. Al capitán se lo vio a pura sonrisa y relajado junto a sus compañeros, bajo las órdenes del entrenador Lionel Scaloni.

El primer tramo del entrenamiento fue abierto para la prensa. Los trabajos comenzaron con el clásico rondo, en el que el rosarino estuvo junto a Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi.

Las familias de los jugadores disfrutan del ensayo en una tribuna ubicada en el costado de la cancha.

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Además, en la práctica hubo otras dos visitas especiales para Leo con sello rosarino: Cristian “Kily” González, actual DT de la Pulga en el Inter Miami, y el exjugador Ezequiel Lavezzi, quien compartió con el 10 mucho tiempo en la Selección.

Para este último compromiso también se sumarán algunos de sus compañeros más cercanos dentro del seleccionado. Además de De Paul, Lo Celso y Otamendi, se espera que el martes también se sume Ángel Di María, quien al igual que el defensor de River ya está retirado del seleccionado.

Leo Messi en la práctica de este lunes en Ezeiza. (Fotobaires)

Leandro Paredes y Thiago Almada, quienes cumplen con sus respectivas suspensiones, serán otros de los que acompañarán al rosarino en su despedida.

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La Pulga había llegado al país el viernes junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre Celia Cuccittini. Durante estos días permaneció en su residencia de un barrio privado de Funes, donde aprovechó para compartir tiempo con su familia.

En las últimas horas, además, mostró en sus redes sociales que siguió de cerca la goleada del CD Eldense, el club español del que se convirtió recientemente en propietario. El equipo venció por 4 a 1 a Oviedo en la Segunda División y Messi compartió imágenes del partido desde una tablet.

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