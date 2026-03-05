Faustino Oro tropezó en Moscú y no pudo romper el récord del Gran Maestro más joven de la historia El prodigio argentino de 12 años cayó en la última ronda del Abierto de Aeroflot ante el ruso Aleksey Grebnev. A pesar de la derrota, cerró un torneo brillante que confirma su estatus como una de las máximas promesas del ajedrez mundial.

El sueño de reescribir los libros grandes del ajedrez mundial quedó a un solo paso. Faustino Oro, el joven prodigio argentino de apenas 12 años, perdió este jueves ante el ruso Aleksey Grebnev en la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, perdiendo así su última oportunidad de convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos.

Con esta derrota, el récord absoluto sigue en poder del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien alcanzó la máxima titulación del ajedrez a los 12 años, 4 meses y 25 días. Faustino necesitaba imperiosamente una victoria hoy con las piezas negras para arrebatarle esa marca por un margen de apenas seis días (12 años, 4 meses y 19 días).

Un rival de jerarquía

La hazaña no era sencilla. En los salones del Hotel The Carlton, Oro (preclasificado N°35 del torneo) se topó con un rival de enorme fuste. Grebnev no solo ocupa el puesto N°100 del ranking internacional, sino que cuenta con un palmarés temible para su edad: fue campeón mundial Sub 18 en 2023 y campeón juvenil asiático en 2024. Su solidez impidió que el argentino lograra el punto necesario.

El camino de Faustino y los requisitos de la FIDE

El torneo en la capital rusa representaba la última ventana de tiempo para que el “Messi del ajedrez” asegurara el récord. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) exige requisitos muy estrictos para otorgar el título de Gran Maestro antes de los 14 años:

Reunir tres normas (actuaciones de excelencia) en torneos internacionales.

Mantener una performance superior a los 2.600 puntos de Elo (el sistema de puntuación del ranking).

(el sistema de puntuación del ranking). Completar la última norma en un torneo abierto.

Oro, nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y actualmente radicado junto a su familia en Barcelona, ya había conseguido sus dos primeras normas con actuaciones deslumbrantes en Madrid y Buenos Aires durante 2025.

El miércoles, la ilusión había alcanzado su punto máximo luego de que Faustino ganara sus dos partidas de la jornada. En la séptima ronda doblegó al indio Mandar Lad (2334 Elo) en dos horas y media de juego, y en la octava superó al azerbaiyano Shiroghlan Talibov (2431 Elo).

Aunque el récord de precocidad se haya escapado en la última jugada, la trayectoria de Faustino Oro ya es histórica y su consagración como Gran Maestro en el corto plazo es inminente.