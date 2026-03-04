Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de River Plate en lugar de Marcelo Gallardo. El ex Central firmó su contrato por la mañana y luego brindó una conferencia de prensa en la que expresó sus primeras sensaciones ante el nuevo desafío, tras dejar el cargo en el Alavés de España.
“No vine a un cumpleaños”
“Estoy muy contento de que se haya dado esta situación, ahora simplemente empezar a trabajar. Estoy sin dormir desde ayer, no va a mejorar esta cara, pero queda trabajo por delante porque hay que entrenar a la tarde. Comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión”, fueron las primeras palabras del DT al frente del club millonario, fiel a su estilo.
“El crecimiento del club es un avance tremendo. Seguí viendo los partidos, aunque durmiera poco. Eso me hacía sentirme más cerca y siguiendo el fútbol argentino. Sé el lugar donde estoy y la responsabilidad y me gusta. Me gusta el lío”, dijo el “Chacho”.
Consultado por las expectativas de cara a la temporada, el extécnico de Racing y Central fue contundente. Dijo que no necesita “cobertura ni esquivar ninguna responsabilidad” y afirmó que el objetivo es “ganar campeonatos” con el Millonario. “No vine a un cumpleaños, conozco este club”, sentenció quien tuvo un gran paso por River en su etapa de futbolista profesional.
Por otro lado, Coudet elogió a Marcelo Gallardo, el entrenador saliente que decidió no continuar debido a los malos resultados cosechados en los últimos meses: “No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo, a quien quiero agradecer públicamente de corazón por sus palabras”.
A su lado estaba el presidente Stefano Di Carlo, que antes destacó que “River tiene que volver a jugar bien al fútbol”, y Enzo Francescoli, quien explicó por qué lo eligió: “Primero por su empatía con el hincha de River y porque es un técnico que nos puede devolver el protagonismo sin importar quién esté enfrente”.
La carrera de Coudet como DT
Rosario Central (Argentina, 2014/2015–2016)
Club Tijuana (México, 2017)
Racing Club (Argentina, 2018–2019)
Internacional (Brasil, primera etapa: 2019/2020)
Celta de Vigo (España, 2020–2022)
Atlético Mineiro (Brasil, 2022/2023)
Internacional (Brasil, segunda etapa: 2023–2024)
Deportivo Alavés (España, 2024–2026, hasta marzo de 2026)