Chacho Coudet aclaró que no vino “a un cumpleaños” tras asumir en River Llegó al país a las cinco de la madrugada, en el transcurso de la mañana firmó su contrato y al mediodía lo presentaron como nuevo entrenador del Millonario en una conferencia de prensa.

Eduardo “Chacho” Coudet fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de River Plate en lugar de Marcelo Gallardo. El ex Central firmó su contrato por la mañana y luego brindó una conferencia de prensa en la que expresó sus primeras sensaciones ante el nuevo desafío, tras dejar el cargo en el Alavés de España.

“No vine a un cumpleaños”

“Estoy muy contento de que se haya dado esta situación, ahora simplemente empezar a trabajar. Estoy sin dormir desde ayer, no va a mejorar esta cara, pero queda trabajo por delante porque hay que entrenar a la tarde. Comienza un lindo camino juntos, con mucha ilusión”, fueron las primeras palabras del DT al frente del club millonario, fiel a su estilo.

“El crecimiento del club es un avance tremendo. Seguí viendo los partidos, aunque durmiera poco. Eso me hacía sentirme más cerca y siguiendo el fútbol argentino. Sé el lugar donde estoy y la responsabilidad y me gusta. Me gusta el lío”, dijo el “Chacho”.

MIRA TAMBIÉN Coudet llegó a la Argentina y hoy asume como nuevo DT de River

Consultado por las expectativas de cara a la temporada, el extécnico de Racing y Central fue contundente. Dijo que no necesita “cobertura ni esquivar ninguna responsabilidad” y afirmó que el objetivo es “ganar campeonatos” con el Millonario. “No vine a un cumpleaños, conozco este club”, sentenció quien tuvo un gran paso por River en su etapa de futbolista profesional.

Por otro lado, Coudet elogió a Marcelo Gallardo, el entrenador saliente que decidió no continuar debido a los malos resultados cosechados en los últimos meses: “No es una situación fácil, se fue el entrenador más ganador en la historia del club. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo, a quien quiero agradecer públicamente de corazón por sus palabras”.

A su lado estaba el presidente Stefano Di Carlo, que antes destacó que “River tiene que volver a jugar bien al fútbol”, y Enzo Francescoli, quien explicó por qué lo eligió: “Primero por su empatía con el hincha de River y porque es un técnico que nos puede devolver el protagonismo sin importar quién esté enfrente”.

MIRA TAMBIÉN Cumbre clave en AFA: los dirigentes se reúnen para definir si se levanta el paro en el fútbol argentino

La carrera de Coudet como DT

Rosario Central (Argentina, 2014/2015–2016)

Club Tijuana (México, 2017)

Racing Club (Argentina, 2018–2019)

Internacional (Brasil, primera etapa: 2019/2020)

Celta de Vigo (España, 2020–2022)

Atlético Mineiro (Brasil, 2022/2023)

Internacional (Brasil, segunda etapa: 2023–2024)

Deportivo Alavés (España, 2024–2026, hasta marzo de 2026)