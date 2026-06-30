Francia le ganó a Suecia sin sobresaltos y va por Paraguay en octavos Dos goles de su figura, que alcanzó a Messi como máximo anotador del Mundial, otro de Barcola y un derroche de fútbol, el equipo de Didier Deschamps se consolida como el gran candidato

Francia ratificó su candidatura al título en el Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 3 a 0 sobre Suecia en los 16avos de final y sellar su clasificación a los octavos, instancia en la que se medirá con Paraguay, verdugo de Alemania.

El equipo de Didier Deschamps resolvió el partido con una actuación contundente, liderada por Kylian Mbappé, quien volvió a marcar diferencias en los encuentros decisivos. El capitán francés abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo tras una gran acción individual y encaminó la clasificación de los “Bleus”.

En el complemento, Bradley Barcola amplió la ventaja a los 53 minutos luego de una asistencia de Michael Olise, una de las figuras del encuentro. El propio Olise volvió a ser determinante poco después al habilitar nuevamente a Mbappé, que a los 74 minutos firmó su doblete y sentenció el 3 a 0 definitivo.

Con este triunfo, Francia se instaló entre los 16 mejores del certamen y ahora afrontará un exigente cruce frente a Paraguay, que llega entonado tras eliminar por penales a Alemania en una de las grandes sorpresas de la fase eliminatoria.

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El conjunto francés mantiene un alto nivel ofensivo y vuelve a apoyarse en el talento de Mbappé, quien alcanzó a Leo Messi como máximo anotador de la Copa del Mundo con seis goles cada uno.