Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 con Alpine en 2026: “Es un orgullo enorme” El piloto argentino Franco Colapinto fue confirmado como titular del equipo Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1. La noticia fue anunciada oficialmente este viernes a través de las redes sociales de la escudería francesa, acompañada por un mensaje del propio Colapinto, quien expresó su alegría y gratitud por la oportunidad.

“Ha sido un camino largo y difícil, pero estoy muy orgulloso de seguir siendo parte de este equipo. Tener tantos fanáticos apoyándome en cada paso es lo que nos impulsa a seguir adelante. Espero que el próximo año podamos darles motivos para sonreír y celebrar. ¡Vamos Alpine!”, escribió el joven piloto.

Pese a que el auto de Alpine fue uno de los menos competitivos de la parrilla durante esta temporada, desde la escudería aseguran que ya trabajan intensamente en el desarrollo del nuevo monoplaza con el que buscarán dar un salto de rendimiento en 2026.

Con esta confirmación, Colapinto ratifica su permanencia en la máxima categoría del automovilismo mundial y consolida su posición como uno de los talentos más prometedores de la Fórmula 1.