Franco Colapinto deslumbró a los fanáticos en las calles de Buenos Aires con el histórico Lotus E20 El piloto argentino, que se encuentra transitando su tercera temporada en la Fórmula 1, hizo vibrar al público porteño durante el esperado Road Show. En su primera salida a pista, giró por las avenidas Del Libertador y Sarmiento a bordo del emblemático monoplaza del año 2012.

El rugir de los motores volvió a adueñarse de la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de un multitudinario Road Show, el piloto argentino Franco Colapinto deslumbró a los miles de fanáticos que se acercaron para verlo acelerar de cerca y ser parte de un evento histórico para el automovilismo nacional.

El joven corredor, quien ya se encuentra atravesando su tercera temporada consecutiva en la máxima categoría del automovilismo mundial, cumplió con todas las expectativas y le regaló un espectáculo inolvidable a la multitud.

El debut en el asfalto porteño con una joya del automovilismo

El momento de mayor efervescencia de la jornada se vivió durante su primera salida a la pista urbana. Colapinto recorrió a toda velocidad varias cuadras a lo largo de la emblemática Avenida del Libertador y completó su trayecto por la Avenida Sarmiento, desplegando todo su talento al volante ante la ovación del público.

Para esta esperada primera exhibición, la máquina elegida fue nada menos que el legendario Lotus E20 del año 2012. Se trata de un monoplaza con muchísima historia en la categoría, especialmente recordado por haber sorprendido al mundo entero tras la brillante actuación y las victorias conseguidas por el piloto finlandés Kimi Raikkonen durante aquella temporada de F1.