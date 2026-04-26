Mates, charla y la esperada vuelta en la “Flecha de Plata”: Franco Colapinto calienta motores para su exhibición en Palermo El piloto de Alpine protagonizará este domingo un evento histórico al convertirse en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. En la previa, se lo vio muy relajado y compartiendo su tradicional infusión.

La ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada a puro motor y adrenalina. Este domingo, el barrio porteño de Palermo será el escenario de un road show único que quedará en la historia del automovilismo nacional: Franco Colapinto se convertirá en el primer piloto argentino en conducir un monoplaza de Fórmula 1 por las calles de la capital.

Mientras los organizadores ultiman los detalles logísticos y de seguridad para que el evento se desarrolle a la perfección, el joven talento de la escudería Alpine ya se encuentra en el predio y vive las horas previas con absoluta tranquilidad.

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La previa: mate y distensión antes de acelerar

Lejos de mostrar nerviosismo ante la inmensa expectativa del público que se congregó para verlo a bordo de la aclamada “Flecha de Plata”, Colapinto apostó por sus raíces para calmar la ansiedad.

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En una serie de imágenes y videos que rápidamente se viralizaron a través de las redes sociales, se lo pudo ver al piloto disfrutando de unos buenos mates —una de sus grandes pasiones declaradas— en la zona de boxes.

Acompañando la infusión, Franco aprovechó la mañana para charlar de manera muy distendida con el reconocido periodista especializado en automovilismo, Juan Fossaroli, y con su manager, Jamie Campbell-Walter, ajustando los últimos detalles antes de ponerse el casco, encender el motor y hacer vibrar a las calles porteñas.