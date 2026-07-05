El piloto argentino Franco Colapinto completó un excelente desempeño este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, correspondiente a la novena fecha del calendario de la Fórmula 1. En un cierre de carrera marcado por la tensión y los grandes movimientos en la pista, el representante de Alpine logró cruzar la meta en la novena posición, sumando así dos valiosos puntos para su escudería.

El oriundo de Pilar tuvo la difícil tarea de partir desde el fondo de la grilla, ocupando la decimonovena colocación inicial. Sin embargo, a base de un ritmo constante y una estrategia inteligente, logró escalar posiciones a lo largo de la competencia en el mítico circuito de Silverstone.

De la adversidad a los puntos

Entrando en la recta final de la carrera, Colapinto se mantenía en un meritorio undécimo lugar, logrando incluso posicionarse por delante de su experimentado compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Lo que parecía ser un resultado de por sí positivo se transformó en una cosecha de puntos gracias a la dinámica propia de la máxima categoría. Sobre el final, una penalización impuesta al Mercedes del joven Kimi Antonelli y un inesperado despiste del Red Bull del campeón Max Verstappen le despejaron el camino al argentino, permitiéndole avanzar dos casilleros de forma definitiva para sellar su noveno lugar.

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Leclerc, el dueño de la punta

En la batalla por la victoria, el gran ganador de la jornada británica fue el monegasco Charles Leclerc. El piloto aprovechó una excelente largada para dominar las acciones y adjudicarse así el noveno triunfo de su carrera profesional.

El podio de Silverstone se completó con una fuerte presencia local y el peso de las grandes escuderías: el segundo lugar fue para el Mercedes del británico George Russell, mientras que su compatriota Lewis Hamilton completó el trinomio de punta a bordo de su Ferrari.