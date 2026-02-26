Gallardo dio la lista de convocados para su despedida de River en el Monumental El "Muñeco" dirigirá esta noche su partido final ante Banfield. Sin Armani ni Juanfer Quintero por lesión, el DT apuesta a los juveniles para intentar romper la racha negativa en su adiós.

El ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate llega a su fin. Tras presentar su renuncia el lunes pasado, el entrenador más ganador de la historia del club vivirá este jueves una noche cargada de emociones en el Estadio Monumental, cuando dirija su último encuentro frente a Banfield.

En las últimas horas, el cuerpo técnico dio a conocer la nómina de los 25 futbolistas citados para el duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura. La lista confirma bajas de peso y ratifica la apuesta por las inferiores en este difícil momento deportivo.

Bajas sensibles y el regreso de la joya

Entre los ausentes se destacan dos referentes históricos: el arquero Franco Armani y el colombiano Juan Fernando Quintero, quienes no lograron recuperarse de sus respectivas lesiones.

La buena noticia para el “Muñeco” es la inclusión de Kendry Páez. La joven promesa ecuatoriana, que había salido con una molestia en el hombro tras la derrota ante Vélez, evolucionó favorablemente y estará a disposición para el choque de esta noche.

Sin homenajes y con dudas en el once

El pedido de Gallardo fue claro: no quiere reconocimientos ni homenajes previos. El DT solicitó que el foco se mantenga exclusivamente en lo deportivo, con la intención de cortar la racha de derrotas y regalarle una última alegría a la gente antes de su partida.

Respecto al equipo titular, el hermetismo es total. La incógnita pasa por saber si el entrenador apostará a la “vieja guardia” para poner la cara en su despedida, o si se inclinará por la frescura de los chicos del club que vienen pidiendo pista.