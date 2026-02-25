Hugo Colace no continuará como DT de Atlético Tucumán Tras la derrota ante Belgrano, un miembro de la dirigencia confirmó que no continuará en el cargo.

El ciclo llegó a su fin. Tras la derrota 3-1 de Atlético Tucumán frente a Belgrano en Córdoba, la comisión directiva se movió rápido y tomó la decisión de destituir a Hugo Colace como entrenador del equipo, según confirmó un miembro de la dirigencia. Ahora, el club evalúa opciones para cerrar un reemplazo lo antes posible y que pueda tomar el mando del “Decano” de cara al partido ante Racing, este martes a las 21.15.

Colace había asumido a fines de octubre, sucediendo en el cargo a Lucas Pusineri, en un contexto más que complicado. Tomó la responsabilidad de conseguir los puntos necesarios para asegurar la permanencia en Primera División -objetivo que logró con un triunfo clave de local ante Godoy Cruz- y la CD decidió ratificarlo para la temporada entrante. Sin embargo, el DT no pudo conseguir resultados en el arranque del torneo, lo que le terminó costando el puesto tras esta gira por “La Docta”.

De esta manera, aunque había manifestado tener fuerzas para seguir, el entrenador cierra su ciclo con apenas 10 partidos dirigidos. El saldo es de seis derrotas, dos empates y apenas dos victorias, solo una de ellas conseguida en este Apertura. Se va con un 27% de efectividad, 12 goles a favor y 17 en contra.

Ahora, la tarea de la dirigencia “decana” será contrarreloj. Deberá gestionar alternativas de inmediato para que el nuevo entrenador se ponga el buzo rápidamente y pueda llegar al banco para el próximo compromiso frente a la “Academia”, en el Monumental “José Fierro”.

El comunicado del club

El Club Atlético Tucumán informa que Hugo Colace ha dejado de ser el director técnico del primer equipo de nuestra institución. Mañana por la mañana se despedirá del plantel profesional.

De manera interina, el entrenamiento será conducido por el director técnico de la división Reserva, Ramiro González, hasta tanto sea designado el nuevo cuerpo técnico.

El Club agradece a Hugo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, el profesionalismo y el trabajo desarrollado durante su etapa al frente del plantel, y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.

Fuente La Gaceta