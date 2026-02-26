Lanús busca la gloria ante Flamengo en la final de la Recopa El Granate defiende el 1-0 conseguido en La Fortaleza. Si empata o gana, sumará su cuarta estrella internacional. El Mengão de Filipe Luís está obligado a ganar para forzar el alargue.

Llegó el día de la verdad. Este jueves, los ojos del continente estarán puestos en el mítico estadio Maracaná, donde Lanús y Flamengo definirán al campeón de la Recopa Sudamericana 2026. El equipo argentino llega con una leve pero valiosa ventaja tras el triunfo en la ida, y buscará resistir la presión de la torcida brasileña para levantar un nuevo trofeo continental.

El encuentro comenzará a las 21:30 horas, contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será transmitido en vivo por la pantalla de ESPN.

La ilusión Granate

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino viajó a Río de Janeiro con la confianza del 1-0 obtenido en el Sur del Gran Buenos Aires, gracias al gol de Rodrigo Castillo. La matemática es simple para el campeón de la Sudamericana 2025: un triunfo o un empate lo consagrará campeón.

Lanús apuesta al orden táctico y al despliegue de sus mediocampistas, con la esperanza puesta en la capacidad goleadora de Castillo y la experiencia de Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz para manejar los tiempos de un partido que promete ser asfixiante.

Flamengo, obligado a remontar

Del otro lado, el gigante brasileño llega herido pero peligroso. El actual monarca de la Copa Libertadores y del Brasileirao, conducido por Filipe Luís, atraviesa un inicio de temporada irregular, pero sabe que su jerarquía individual puede destrabar cualquier partido.

Con figuras de talla mundial como Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta y Pedro, el Mengão necesita ganar por un gol para forzar el alargue (y eventuales penales) o por dos para ser campeón directo.

Probables Formaciones

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Lucas Paquetá, Giorgian de Arrascaeta; Jorge Carrascal, Pedro y Éverton. DT: Filipe Luís.

