“Gracias por todo”: el mensaje de Lionel Messi tras el último entrenamiento en Kansas City Antes de emprender el vuelo hacia Atlanta para enfrentar a Inglaterra, el capitán argentino le dijo adiós a la ciudad que funcionó como el gran búnker de la Selección durante el Mundial 2026. El plantel cerró su etapa con un tradicional asado.

Con la mente puesta en el trascendental cruce de semifinales, la Selección Argentina le puso punto final a su estadía en Kansas City. Antes de abandonar la ciudad que se convirtió en el hogar del equipo durante este Mundial 2026, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo cierre de etapa.

Lejos de hacer alusión directa al inminente y tenso choque contra Inglaterra, el capitán albiceleste optó por agradecer la comodidad y hospitalidad recibida durante estas semanas. “El último en Kansas City. ¡Gracias por todo!”, escribió el astro en su cuenta de Instagram. La dedicatoria fue acompañada por una serie de fotografías que lo muestran activo y sonriente junto a sus compañeros durante la última práctica en el Compass Minerals National Performance Center.

El adiós al búnker albiceleste

El posteo del número diez llegó en medio de una jornada marcada por las despedidas. Tras finalizar los trabajos tácticos en el campo de juego, el plantel, el cuerpo técnico y el staff compartieron un tradicional asado. Inmediatamente después, la delegación abandonó de manera definitiva las instalaciones para volar rumbo a Atlanta.

Para los dirigidos por Lionel Scaloni, Kansas City fue mucho más que un simple centro de alto rendimiento. Fue la base de operaciones y el refugio del equipo desde antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Durante toda la fase de grupos, Argentina mantuvo una estricta rutina: viajaba a las diferentes ciudades para disputar sus partidos y, apenas terminados los encuentros, retornaba a su búnker para continuar con la preparación. Esta logística recién se modificó en el tramo eliminatorio, cuando el plantel debió permanecer en Miami tras el cruce con Cabo Verde y trasladarse a Atlanta para jugar ante Egipto. No obstante, regresaron a Kansas una vez más para concentrarse antes de este tramo decisivo.

Rumbo a un duelo con historia

Con el campamento base desarmado, la Selección ya está instalada en Atlanta y respira clima de semifinal. Este miércoles 15 de julio, el equipo nacional se medirá frente a Inglaterra en uno de los duelos más atractivos y esperados del certamen.

Con el recuerdo imborrable de México 1986 nuevamente sobre la mesa, la “Scaloneta” buscará superar el duro escollo europeo para permitirle a Lionel Messi y a todo el país soñar con jugar una nueva final mundialista.