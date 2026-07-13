La cábala se repite: Argentina enfrentará a Inglaterra con la camiseta alternativa La FIFA autorizó a la Albiceleste a vestir la camiseta azul, mientras Inglaterra jugará con su tradicional uniforme blanco. La decisión revive un recuerdo imborrable para los argentinos.

La selección argentina disputará la semifinal del Mundial ante Inglaterra con la camiseta alternativa azul y negra, una elección que remite a dos antecedentes muy especiales frente al conjunto británico. Además, será la primera vez que el equipo de Lionel Scaloni utilice la indumentaria suplente en una instancia de semifinales de una Copa del Mundo.

El recuerdo más emblemático se remonta al 22 de junio de 1986, cuando la Albiceleste venció 2-1 a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México. Aquella tarde quedó inmortalizada por la actuación de Diego Armando Maradona, quien marcó la histórica “Mano de Dios” y el inolvidable “Gol del Siglo”, tras una corrida memorable que culminó con una definición ante el arquero Peter Shilton.

Ese partido también pasó a la historia por la particularidad de la camiseta utilizada por Argentina. La casaca azul fue conseguida y acondicionada pocas horas antes del encuentro, con escudos y números agregados especialmente para la ocasión. Combinada con pantalones negros, se transformó en una de las imágenes más icónicas del fútbol argentino.

Maradona y un día histórico: los dos goles a Inglaterra en México 86.

El otro antecedente muy recordado por los argentinos se registró en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. En aquella oportunidad, la Selección también vistió la camiseta suplente y logró eliminar a Inglaterra tras imponerse en la definición por penales luego de un empate 2-2 al cabo de los 120 minutos.

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Ese día, en el que Gabriel Batistuta y Javier Zanetti convirtieron los goles para los dirigidos por Daniel Passarella, Argentina también jugó con la camiseta alternativa, que era azul, con vivos celestes y blancos a los costados.

Batistuta festeja su gol ante Inglaterra, abrazo por Juan Sebastián Verón y Ariel Ortega. Para los ingleses convirtió el 1-1 transitorio Alan Shearer, mientras que Michael Owen hizo un golazo que los puso adelante en el marcador. Sin embargo, la Argentina igualó con el mencionado grito del Pupi y todo se definió por penales: la Albiceleste se impuso 4-3 gracias a las atajadas de Carlos “Lechuga” Roa. Para el compromiso de semifinales, Argentina volverá a dejar de lado la tradicional camiseta celeste y blanca. La determinación responde al reglamento del torneo, que establece que el equipo designado como Team A —en este caso Inglaterra, que viene por el lado superior del cuadro— tiene prioridad para utilizar su uniforme principal, salvo que solicite expresamente un cambio. MIRA TAMBIÉN Argentina sufrió, venció a Suiza en el alargue y habrá clásico ante Inglaterra en semifinales Al margen de esas dos recordadas victorias albicelestes, hay un tercer antecedente de un partido mundialista en el que Argentina enfrentó a Inglaterra con la camiseta alternativa. Fue en Chile 1962, cuando los ingleses se impusieron por 3-1 en la primera ronda. El modelo era de manga larga porque en Chile era pleno invierno. En el partido siguiente, Argentina igualó 0-0 ante Hungría y, tras finalizar tercera de grupo, quedó eliminada, pese al triunfo conseguido en el debut por 1-0 ante Bulgaria.