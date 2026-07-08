La selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA Francia volvió a superar al combinado nacional luego de derrotar por la mínima a Paraguay y alcanzar los 1925.86 puntos. El equipo de Scaloni quedó con 1925.15.

Luego de lo que fue la agónica victoria ante Egipto por 3 a 2 para darle el pasaje a cuartos de final, la selección argentina fue relegada del primer puesto del ranking FIFA y ahora el nuevo líder es Francia. Los galos alcanzaron este puesto tras vencer a Paraguay por la mínima por los octavos de final.

Tras estos resultados, el equipo dirigido por Deschamps es el puntero del la lista con un puntaje de 1925.86 mientras que La Scaloneta quedó con 1925.15 puntos. Esta diferencia, mínima, podría volver a modificarse en lo que resta del torneo ya que la actualización se lleva adelante conforme a los resultados que se van dando en la Copa del Mundo y que ambos países siguen en competencia.

La pérdida del primer puesto es meramente estadístico pero también se interpreta desde otro lugar: en la historia de los Mundiales, ninguna selección que llegó como líder del Ranking FIFA consiguió salir campeón.

La selección argentina había quedado puntera luego de la última fecha FIFA previa al Mundial. Aprovechó los amistosos previos de Francia y el empate de España, que ocupaban los dos primeros puestos, y terminó de consolidarse con las victorias frente a Honduras e Islandia en los partidos de preparación.

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En esa última actualización Costa de Marfil venció a Francia mientras que España empató con Irak. Estos resultados los hicieron perder muchos puntos por lo que, Argentina, con las victorias ante hondureños e islandeses.