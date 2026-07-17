Inédito: el campeón del Mundial 2026 recibirá un exclusivo anillo personalizado Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA adoptará una tradición de la NBA y la NFL. Se entregarán 30 piezas a medida para el plantel ganador de la final entre Argentina y España, mientras que una edición limitada saldrá a la venta para el público.

La gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, traerá consigo una novedad histórica. La FIFA dispuso una nueva forma de condecorar al equipo que logre la gloria máxima, sumando un detalle de lujo inédito a la tradicional ceremonia de premiación.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, además de levantar el emblemático trofeo y recibir las clásicas medallas de oro, la entidad madre del fútbol mundial entregará anillos de campeón personalizados a cada uno de los integrantes del plantel ganador.

Una tradición norteamericana que llega al fútbol

Con esta sorpresiva iniciativa, el organismo rector adopta una de las costumbres más arraigadas y representativas del deporte de los Estados Unidos —muy común en ligas como la NFL y la NBA—, trasladándola por primera vez a la consagración de una Copa del Mundo.

Las exclusivas piezas se confeccionarán únicamente para este certamen. El reparto estará estrictamente controlado por la FIFA: se destinarán exactamente 30 anillos para el seleccionado que logre imponerse este domingo y gritar campeón en Nueva Jersey.

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Diseño a medida y entrega provisional

En cuanto a los detalles estéticos, se informó que una de las caras del anillo presentará la inconfundible silueta del trofeo de la Copa del Mundo. El reverso, por su parte, se personalizará a medida para reflejar los colores y la identidad de la selección ganadora (albiceleste o roja).

La organización confirmó que, tras el pitazo final y durante la premiación dominical, el capitán y el director técnico del equipo campeón recibirán anillos provisionales para poder lucirlos en el podio de los festejos. Posteriormente, las 30 joyas definitivas correspondientes a todo el plantel serán fabricadas respetando las medidas exactas de cada destinatario.

Una edición limitada para los hinchas

La iniciativa también contempla a los fanáticos y coleccionistas. Las restantes 1996 piezas producidas —para completar un total de 2026 anillos en homenaje al año de realización del torneo— se pondrán a disposición del público general como un producto con licencia oficial de la FIFA.

Cada uno de estos ejemplares de venta al público estará numerado de forma individual y contará con su respectivo certificado de autenticidad, permitiendo que seguidores de todo el planeta puedan adquirir una réplica exacta de la joya que ostentarán los flamantes campeones del mundo.