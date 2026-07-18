Inglaterra derrotó a Francia en un partidazo y se quedó con el tercer puesto del Mundial Los goles ingleses fueron de Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka con un hat-trick y Jude Bellingham, mientras que en el conjunto galo convirtieron Kylian Mbappé en dos ocasiones, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

En un partido inolvidable, Inglaterra derrotó 6 a 4 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026, gracias a goles de Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham y a un memorable hat-trick de Bukayo Saka. Por el lado de Francia, que comenzó perdiendo por cuatro goles y llego a ponerse 4 a 3 en el segundo tiempo, convirtieron Kylian Mbappé en dos ocasiones, Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

Francia había llegado al partido como una de las selecciones más sólidas del certamen. En la fase eliminatoria dejó en el camino a Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0), pero en semifinales no pudo con una España que mostró un nivel superior y la derrotó por 2-0. Este sábado, el conjunto de Didier Deschamps no logró llevarse una nueva medalla mundialista.

Inglaterra, por su parte, construyó un recorrido de gran nivel con triunfos sobre República Democrática del Congo (2-1), México (3-2) y Noruega (2-1). Sin embargo, en semifinales cayó 2-1 frente a Argentina y quedó a las puertas de la definición por el título.