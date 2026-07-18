Trump saludó a Chiqui Tapia, felicitó a Messi y preguntó si Argentina está “para repetir” El presidente estadounidense participó este viernes de una recepción organizada por la FIFA en Nueva York como parte de las actividades previas a la final del Mundial 2026, que se disputará el domingo entre Argentina y España.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó este viernes de una recepción organizada por la FIFA en Nueva York como parte de las actividades previas a la final del Mundial 2026. Del evento formaron parte el titular de la FIFA, Gianni Infantino, dirigentes deportivos, invitados especiales y diversas personalidades. Entre los asistentes también estuvo Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien compartió un breve encuentro con el mandatario estadounidense.

Durante su intervención, Trump destacó el impacto que tuvo la Copa del Mundo y aseguró que la edición 2026 ya se transformó en la de mayor convocatoria de la historia. Según señaló, más de 6,5 millones de personas asistieron a los estadios y la cantidad total de espectadores supera la registrada en las dos ediciones anteriores del torneo.

En su conversación con Tapia, el presidente estadounidense felicitó a la selección argentina por la campaña realizada y elogió especialmente a Lionel Messi. Además, consultó al dirigente sobre las posibilidades de que el equipo de Lionel Scaloni vuelva a consagrarse campeón del mundo. “¿Están para repetir?”, preguntó en referencia a una eventual defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Trump también recordó algunas acciones del capitán argentino en la semifinal frente a Inglaterra y destacó una de sus intervenciones más comentadas. “Vi ese pase de Messi. Estaba muy bien marcado y aun así encontró la manera de generar peligro. Fue una acción brillante”, expresó.

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Por otro lado, desde la Casa Blanca se pronunciaron sobre la repercusión que tuvo el gesto de los futbolistas argentinos tras la victoria sobre Inglaterra, cuando exhibieron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

Andrew Giuliani, asesor presidencial e hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, sostuvo que los jugadores estaban en todo su derecho de manifestarse públicamente sobre el tema. “Creemos en las libertades garantizadas por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, afirmó al ser consultado sobre la situación.

La cuestión había generado debate en los días previos al partido y volvió a instalarse después de la clasificación argentina a la final, cuando distintos referentes políticos retomaron la discusión sobre la soberanía de las islas y renovaron sus posicionamientos sobre el histórico reclamo argentino.