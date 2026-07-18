Tras la tormenta, la Selección finalmente entrenó y Scaloni empezó a mostrar pistas para la final El ensayo, previsto para el mediodía, comenzó con demora por el fuerte temporal que afectó a Nueva Jersey. Gonzalo Montiel apareció entre los futbolistas que recibieron pechera y el entrenador todavía mantiene dudas en el medio de cara al partido con España.

La Selección Argentina finalmente pudo realizar este sábado el último entrenamiento antes de la final del Mundial 2026, luego de que el intenso temporal que afectó a Nueva Jersey obligara a postergar el inicio de la práctica prevista para las 12.30 (hora argentina).

Con la lluvia ya menos intensa, aunque todavía persistían algunas precipitaciones, el plantel salió al campo de juego para completar el ensayo que Lionel Scaloni tenía previsto utilizar para comenzar a delinear el equipo que enfrentará este domingo a España.

La principal novedad de la práctica fue la presencia de Gonzalo Montiel en la defensa junto con Romero, Martínez y Tagliafico. También recibieron pechera para entrenar Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Sin embargo, el reparto de pecheras no alcanzó para despejar todas las incógnitas, ya que el cuerpo técnico también incluyó a más futbolistas en los distintos trabajos, por lo que la formación para la final todavía no quedó confirmada.

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Hasta la suspensión por la tormenta, una de las principales dudas pasaba por el regreso de De Paul al equipo o la continuidad de Giuliano Simeone, de buen rendimiento en la semifinal frente a Inglaterra. El ensayo de este sábado comenzó a ofrecer algunas señales, aunque Scaloni mantiene el hermetismo sobre los once que buscarán el título mundial.

Argentina enfrentará a España este domingo desde las 16 (hora argentina) en el New York/New Jersey Stadium.