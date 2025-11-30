Inter Miami goleó a New York City y jugará su primera final de la MLS El equipo dirigido por Javier Mascherano goleó este sábado 5 a 1 al New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. La final se jugará el 6 de diciembre.

El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó este sábado a su primera final de la MLS Cup al vencer 5 a 1 al New York City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Tadeo Allende marcó tres goles, mientras que Telasco Segovia y Mateo Silvetti completaron el marcador. Luis Suárez fue suplente.

La final se jugará el 6 de diciembre, también en el Chase Stadium, ante el ganador del cruce entre Vancouver y San Diego. Es la primera vez que el Inter Miami, fundado hace seis años, accede al partido decisivo de la liga.

En el estadio estuvo presente el tenista español Carlos Alcaraz. El equipo dirigido por Javier Mascherano contó nuevamente con Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes anunciaron su retiro al final de esta temporada.

Los goles del Inter Miami fueron anotados a los 14, 22, 67, 83 y 88 minutos. New York City descontó a los 37. A los 22, Alba asistió a Allende con un centro desde la izquierda. En el cuarto gol, Segovia definió tras una combinación previa con Alba.

Resumen

Inter Miami (5): Ríos; Weigandt (Fray 57’), Falcón, Allen (Bright 57’), Alba; De Paul, Busquets, Rodríguez (Segovia 72’); Silvetti (Suárez 82’), Allende, Messi.

New York City (1): Freese; Haak, Thiago Martins, Raúl Gustavo; Shore (Wolf 46’), Gray, O’Neil; O’Toole, Morález (Garfield Reid 91’), Ojeda (Fernández 60’); Mercau.

Goles: Allende (14’, 22’ y 88’), Haak (37’), Silvetti (67’), Segovia (83’).

Amonestados: Weigandt, Allen, Rodríguez y Bright (Inter Miami); Morález, Mercau, O’Toole y Haak (NYC).

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale. 21.500 espectadores.