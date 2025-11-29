El respaldo de FIFA a Claudio “Chiqui” Tapia en medio de las polémicas El presidente Gianni Infantino dejó un fuerte mensaje al mandatario de AFA destacando su importancia en la Conmebol.

El escenario político del fútbol argentino atraviesa uno de sus momentos más tensos, pero desde el corazón de la FIFA llegó un respaldo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, felicitó oficialmente a Tapia por su confirmación como miembro del Consejo de la FIFA hasta 2026, enviándole una carta que fue interpretada como un fuerte mensaje de apoyo institucional en medio de su pelea con el Gobierno Nacional.

El documento remarcó que su designación responde a una “fuerte señal de confianza” por parte de las asociaciones de Sudamérica, destacando su experiencia y conducción al frente de la AFA.

En el texto, firmado por Infantino y el secretario general Mattias Grafström, se subrayó que Tapia seguirá siendo una pieza importante dentro del Consejo, valorando su mirada dirigencial: “Será un placer seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”.

El apoyo no quedó solo en un escrito institucional, ya que Infantino también utilizó sus redes sociales con un mensaje público que incluyó elogios tanto para el trabajo de la CONMEBOL como para el dirigente argentino, destacando que el fútbol sudamericano “seguirá celebrando con la Copa Mundial Femenina 2026 en Brasil y con figuras como Tapia aportando su visión en la FIFA”.

La presencia de Tapia en el Consejo de la FIFA representa un salto político internacional para la AFA y, al mismo tiempo, un respaldo directo desde Zúrich en medio de las tensiones en Argentina. Su rol le permitirá participar de decisiones estratégicas globales, como la planificación de torneos, formatos y políticas de desarrollo.

