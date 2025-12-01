Boca avanza a semifinales tras vencer a Argentinos en La Bombonera Con un gol de Ayrton Costa en el arranque, el Xeneize superó 1-0 al Bicho y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Torneo Clausura 2025.

Boca consiguió este domingo una victoria clave en La Bombonera y se metió en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Con un gol tempranero de Ayrton Costa, el equipo dirigido por Diego Martínez derrotó 1-0 a Argentinos Juniors en un duelo cerrado, donde el visitante manejó gran parte del juego, pero no logró romper el orden defensivo local.

El Xeneize pegó de entrada con su especialidad: la pelota parada. A los pocos minutos de iniciado el encuentro, Leandro Paredes ejecutó un córner desde la derecha, Miguel Merentiel conectó de volea y, tras el rebote del arquero, Costa apareció para empujarla y sellar el único gol de la tarde.

Después de la ventaja, Boca optó por replegarse y apostar al contragolpe, mientras que el Bicho asumió el protagonismo y monopolizó la posesión tanto en la primera parte como en el complemento. Aun así, no logró vulnerar el bloque defensivo local.

El partido mantuvo ese guion hasta el pitazo final de Fernando Echenique, que confirmó la clasificación de Boca a la fase decisiva del torneo, con la que suma su quinta victoria consecutiva. Ahora espera por su rival, que saldrá del cruce entre Racing y Tigre.

Para Argentinos Juniors, que quedó eliminado, la caída marca el cierre de una temporada positiva: el equipo de La Paternal logró clasificarse a la Copa Libertadores 2026.