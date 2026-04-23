Inter Miami lo ganó sobre el final: victoria 2-0 ante Real Salt Lake El equipo conducido por Ángel Guillermo Hoyos destrabó un partido complicado en los últimos diez minutos. Lionel Messi fue titular y completó el encuentro, aunque el arquero rival le ahogó el grito. Las Garzas se mantienen a un punto del líder Nashville en la Conferencia Este.

El Inter Miami continúa afirmando su buen momento en la Major League Soccer. En el marco de la novena fecha del certamen estadounidense, el conjunto de Florida se quedó con un valioso triunfo por 2-0 en su visita al America First Field de Utah, la casa del Real Salt Lake.

El encuentro, que asomaba como un empate cerrado, se definió recién en la agonía del partido, gracias a la jerarquía individual de las figuras del elenco rosa.

Ráfaga de goles en los minutos finales

Cuando todo parecía indicar que el marcador terminaría en blanco y se repartirían los puntos, Inter Miami sacó a relucir su chapa ofensiva en los últimos diez minutos de juego. Los encargados de romper el cero y sellar la victoria fueron el mediocampista argentino Rodrigo De Paul y el artillero uruguayo Luis Suárez.

Por su parte, el capitán Lionel Messi formó parte del once inicial y disputó la totalidad del encuentro. El astro argentino se mostró activo y generó varias ocasiones de peligro para convertir, pero se topó con una sólida actuación del arquero local, quien se mantuvo firme bajo los tres palos.

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La era Hoyos arranca con impulso

Esta victoria consolida la recuperación de “Las Garzas” en medio de su reciente cambio de ciclo. El equipo dirigido actualmente por Ángel Guillermo Hoyos ha logrado reacomodarse tanto desde lo anímico como desde lo futbolístico tras la salida de Javier Mascherano del banco de suplentes.

El triunfo en Utah no es un hecho aislado, sino que se suma al envión que traía el plantel tras conseguir otra victoria clave como visitante por 3-2 ante Colorado Rapids en Denver durante la jornada anterior.

Con estos nuevos tres puntos en el bolsillo, el Inter Miami ratifica su ilusión de trepar a lo más alto de su zona. El equipo conserva un estrecho margen de apenas un punto por debajo del actual líder de la Conferencia Este, el Nashville SC, manteniendo la presión en lo más alto de la tabla.