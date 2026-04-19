Con un penal de Paredes, Boca le ganó a River un Superclásico vibrante En un partido cerrado y de mucha pierna fuerte, la visita sacó ventaja en el tiempo de descuento de la primera mitad gracias a la jerarquía de Leandro Paredes. River lo buscó hasta el final, pero chocó con sus propias imprecisiones y reclamó un polémico penal sobre la hora.

Por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026, Boca Juniors se impuso por 1 a 0 ante River Plate y se llevó tres puntos de oro a la Ribera, cortando la racha positiva que traía el equipo de Eduardo Coudet.

El único grito de la tarde llegó en el momento más psicológico del partido: el quinto minuto de adición de la primera etapa. Un penal ejecutado con absoluta maestría por Leandro Paredes le bastó al equipo dirigido por Claudio Úbeda para sellar un triunfo vital en sus aspiraciones por el campeonato.

Un primer tiempo trabado y un final de película

Los primeros 45 minutos del Superclásico se destacaron más por lo disputado en el mediocampo que por el juego asociado. Las situaciones claras escasearon y ambos equipos se mostraron los dientes sin lastimarse, hasta que el reloj marcó el final de la etapa.

River había avisado con un remate lejano de Juan Cruz Meza y una media vuelta de Maximiliano Salas que pasó cerca del ángulo. Boca, por su parte, respondió con la conexión entre Paredes y Miguel Merentiel. Justamente en tiempo cumplido, el delantero uruguayo aprovechó una defensa local desalineada y quedó mano a mano con el arquero Santiago Beltrán, pero falló en la definición.

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Sin embargo, el destino del partido cambió a los 47 minutos: una mano extendida del defensor Lautaro Rivero dentro del área derivó en la pena máxima a favor de la visita. Tres minutos más tarde, el exjugador de la Roma, Leandro Paredes, sacó un remate implacable que se coló en el ángulo izquierdo de Beltrán para decretar el 1 a 0.

El complemento: búsqueda del Millonario, contras del Xeneize y polémica final

En el segundo tiempo, River salió con la obligación de empatar, dejando espacios que Boca intentó aprovechar de contragolpe. Rápidamente, la visita tuvo dos claras: un remate de Merentiel bloqueado por Lucas Martínez Quarta tras un grave error de Rivero, y un disparo de Santiago Ascacíbar que Beltrán desvió al travesaño.

A partir de los 15 minutos, el equipo del “Chacho” Coudet inclinó la cancha a base de empuje y centros venenosos de Marcos Acuña. Maximiliano Salas tuvo el empate en dos ocasiones, pero la falta de puntería le ahogó el grito.

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Sobre el final, el ingreso de Exequiel Zeballos le dio frescura a Boca. El “Changuito” dispuso de tres jugadas clarísimas de peligro rompiendo por la izquierda, pero en todas se topó con la firmeza del joven arquero riverplatense de 21 años.

La gran polémica de la tarde se desató en el quinto minuto de descuento: todo el Monumental reclamó un penal por un empujón del defensor Lautaro Blanco (con el brazo extendido) sobre Martínez Quarta dentro del área, infracción que el árbitro decidió no sancionar, marcando el final del encuentro.

Cómo quedan en el torneo y lo que viene

El triunfo es un espaldarazo enorme para el Xeneize. Los de Úbeda escalan a la tercera posición de la Zona A con 24 puntos, acercándose a sentenciar su clasificación a la siguiente fase. Por su parte, el Millonario se mantiene segundo en el Grupo B con 26 unidades, quedando a tres puntos del líder, Independiente Rivadavia.

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En la próxima jornada, Boca Juniors deberá visitar a Defensa y Justicia, mientras que River Plate buscará la recuperación jugando como local ante Aldosivi.