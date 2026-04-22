El cronograma completo de la exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires El piloto argentino de Fórmula 1 se presentará este domingo 26 de abril en un circuito callejero en Palermo. Manejará un monoplaza de la escudería Alpine, el mítico "Flecha de Plata" de Juan Manuel Fangio y recorrerá la zona en un bus descapotable. Conocé los horarios y los sectores de acceso gratuito.

La expectativa es total y los fanáticos del automovilismo cuentan las horas. Este domingo 26 de abril, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de un evento sin precedentes: por primera vez en la historia, un piloto argentino manejará un auto de Fórmula 1 por las calles porteñas. El protagonista será Franco Colapinto, quien brindará una exhibición que promete ser inolvidable en el barrio de Palermo.

Ante la enorme demanda del público (las entradas para los sectores preferenciales se agotaron el mismo día que salieron a la venta), el Gobierno de la Ciudad dio a conocer este martes el cronograma oficial de actividades, los vehículos que pilotará el nacido en Pilar y las zonas de acceso libre y gratuito para quienes deseen acercarse a vivir la fiesta del automovilismo.

Cuatro salidas a pista y autos de leyenda

Colapinto no solo acelerará un monoplaza moderno, sino que también rendirá homenaje a la historia grande del deporte motor nacional. El piloto realizará un total de cuatro apariciones ante el público en un trazado callejero que comprenderá la avenida Libertador (entre Bullrich y Casares) y un tramo de la avenida Sarmiento (entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles).

El cronograma oficial de sus salidas a la pista es el siguiente:

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12:45 hs – El debut con Alpine: Franco dará su primera vuelta al circuito manejando el auto que la escudería Alpine envió a la Argentina: un Lotus E20 del año 2012 , equipado con un potente motor Renault V8 y el branding oficial de BWT Alpine Formula One Team.

Franco dará su primera vuelta al circuito manejando el auto que la escudería Alpine envió a la Argentina: un , equipado con un potente motor Renault V8 y el branding oficial de BWT Alpine Formula One Team. 14:30 hs – Homenaje al Quíntuple: Será el momento más emotivo de la jornada. Colapinto saldrá a pista a bordo del legendario “Flecha de Plata” , el auto que inmortalizó al cinco veces campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio.

Será el momento más emotivo de la jornada. Colapinto saldrá a pista a bordo del legendario , el auto que inmortalizó al cinco veces campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio. 15:15 hs – Última acelerada: El piloto volverá a subirse al Lotus E20 para su última demostración de velocidad y destreza en el F1.

El piloto volverá a subirse al Lotus E20 para su última demostración de velocidad y destreza en el F1. 15:55 hs – El saludo final: Para cerrar el evento, Colapinto volverá a recorrer el circuito, pero esta vez a bordo de un bus descapotable para saludar de cerca a toda la multitud presente.

Accesos gratuitos, shows y prohibiciones

Para garantizar que todos los fanáticos puedan ser parte del evento, se habilitaron dos grandes espacios de acceso libre y gratuito: la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia (que limita con el Jardín Japonés). El ingreso a estos sectores estará habilitado a partir de las 08:30 de la mañana.

En ambas plazas se montarán escenarios con pantallas gigantes para seguir el recorrido desde distintos ángulos. Además, el evento contará con DJs, entrevistas en vivo al público y, a partir de las 11:00 hs, se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

Atención: Las autoridades de la Ciudad remarcaron que no estará permitido acampar en las plazas Sicilia y Seeber. Asimismo, estará prohibida la venta ambulante en toda la zona afectada al evento.

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¿Dónde estarán las pantallas gigantes?

Para quienes no puedan acceder a la primera línea del circuito, se instalarán pantallas en puntos estratégicos de Palermo:

Libertador y Casares

Libertador y Cavia

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

Figueroa Alcorta y Salguero

Sarmiento y Colombia

Bullrich y Cerviño

Figueroa Alcorta y Dorrego