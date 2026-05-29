Javier Milei, durísimo contra Riquelme por la eliminación de Boca en Libertadores El presidente de la Nación hizo una publicación en sus redes sociales en la que recordó sus cuestionamientos contra el titular del club Xeneize.

Este viernes por la mañana, el presidente de la Nación, Javier Milei, hincha de Boca y fanático del exdelantero Martín Palermo, publicó una fuerte frase contra el mandatario del club, Juan Román Riquelme. El mensaje se dio tras la eliminación del equipo xeneize en Copa Libertadores.

El jefe del Estado publicó un escueto “yo te avisé…”, y adjuntó el audio de una entrevista que concedió en noviembre de 2024 a Radio Rivadavia, donde había cuestionado muy fuerte al presente del club del que es hincha.

Luego, a través de cuenta personal en Instagram, el máximo mandatario aprovechó para postear una imagen con su rostro demostrando enojo, mientras que a Riquelme se lo ve llorando. A su vez, la frase citada del presidente reza: “Podes hacer todo lo que quieras, lo que no podés evitar es pagar los costos”.

Boca cayó 1-0 ante Universidad Católica en La Bombonera por la última fecha del grupo D y quedó afuera de la Copa Libertadores. El Xeneize quedó en el tercer puesto de su zona y deberá disputar los 16avos de la Copa Sudamericana. Los chilenos clasificaron como primeros, con Cruzeiro como escolta.

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Los dirigidos por Claudio Úbeda consumaron un fracaso rotundo: habían empezado con puntaje perfecto en las dos primeras fechas, pero en los otros cuatro partidos apenas sumaron un punto (del empate ante los brasileros) y sufrieron tres derrotas, quedando con solo siete unidades.