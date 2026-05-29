Se definieron los cruces de la Copa Libertadores y de la Sudamericana El sorteo se realizó en la sede de Conmebol ubicada en Paraguay.

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y los cuatro equipos argentinos que siguen en carrera ya conocen el camino y el cuadro que les quedó. Rosario Central tendrá, a priori, el rival más duro con Corinthians, mientras que otro cruce de primer nivel lo protagonizarán Cruzeiro y Flamengo.

En cuanto al resto de los elencos albicelestes, Estudiantes de La Plata, que se metió segundo en el grupo A detrás de Flamengo, chocará con Universidad Católica de Chile, que dio el golpazo el jueves en La Bombonera al vencer a Boca y dejarlo afuera del certamen. En caso de avanzar, irá con el vencedor del Canalla y el Timao.

Por su parte, el sorpresivo Independiente Rivadavia, que lideró el grupo C con 16 unidades, relegando al segundo lugar a Fluminense de Brasil, irá con el mismo conjunto brasileño al que enfrentó en la fase de grupos derrotó por 2-1 como visitante y empató 1-1 de local.

En esta parte del cuadro también podría haber cruce argentino en cuartos, porque el que se imponga de esta llave chocará contra el ganador de Platense, que está disputando el certamen por primera vez, y Coquimbo Unido de Chile, inesperado líder del grupo B.

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Todos los cruces de octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica vs. Estudiantes LP

Corinthians vs. Rosario Central

Cruzeiro vs. Flamengo

Independiente del Valle vs. Deportes Tolima

Liga de Quito vs. Mirassol

Cerro Porteño vs. Palmeiras

Coquimbo Unido vs. Platense

Independiente Rivadavia vs. Fluminense

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores

La fase de eliminación directa del máximo certamen continental comenzará una vez terminado el mundial. Los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 11 y 13 de agosto, mientras que las revanchas serán del 18 al 20.

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También se realizó el sorteo de los 8vos de final de la Copa Sudamericana con los cruces previos. El mismo se llevó a cabo en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay y dejó a River y a Boca en el mismo lado del cuadro.

River, que ganó su grupo jugará ante Caracas de Venezuela o Santa Fe de Colombia mientras que Boca se enfrentará a O’Higginis de Chile. En el caso de avanzar, se medirá contra Recoleta de Paraguay. De esta forma, si el Millonario y el Xeneize avanzan en sus cruces, podrán enfrentarse en las semifinales del certamen.

Por otra aprte, Lanús, vigente campeón deberá ganarle a Cienciano para avanzar a octavos, donde se mediría ante Botafogo. Tigre, por su parte, tendrá que hacer lo propio ante Nacional de Uruguay para poder jugar ante Montevideo City Torque.

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Los partidos de ida, que serán todos en la cancha de los terceros que bajen de la Copa Libertadores, se jugarán los días 21, 22 y 23 de julio mientras que los duelos de vuelta se jugarán una semana después, entre el 28, 29 y 30 del mismo mes.

Por otro lado, los octavos se disputarán del 11 al 13 de agosto los encuentros de ida y los de vuelta una semana después.

Con información de TyC Sports